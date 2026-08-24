2026年国庆群众大会：新加坡明智拒绝“为科技而科技”

COMMENTARY

负责任地采纳将是充分利用新能力的关键

新加坡已经培养了相关的专业知识和国际地位，能够就如何部署新兴技术提出有意义的建议并执行必要的规则。 照片：BT 档案图

【新加坡】在当前技术应用似乎不受约束地猛进的时代，新加坡承诺不会不惜一切代价部署新技术，这令人感到欣慰。

正如总理 Lawrence Wong 在周日（8月23日）的国庆群众大会上所说，新加坡将预先防范技术带来的风险，并制定充分的防护措施。

他表示：“我们不会盲目拥抱新技术。我们会预见风险，并采取适当的保障措施。而且，我们将始终确保一切由人掌控。”

事实上，政策制定者必须确保企业和个人有能力就如何使用（以及如何不使用）人工智能等新技术做出明智的决定。

制定安全标准

此类危险已日益明显——正如 Lawrence Wong 总理在演讲中引述的近期事件，一个 OpenAI 的人工智能代理自行侵入了互联网。

总理指出，理想的解决方案涉及共同的安全标准。事实上，新加坡在与其他政府和私营部门合作方面处于有利地位。

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我国于2019年推出了《人工智能治理示范框架》，此后定期更新，并于今年1月发布了《代理式人工智能治理示范框架》。

今年，新加坡还与以开发ChatGPT而闻名的OpenAI达成了一项价值3亿新元的合伙业务，旨在发展新加坡的人工智能生态系统，并在此设立一个应用人工智能实验室。

此外，主权财富基金新加坡政府投资公司 (GIC) 和新加坡投资公司淡马锡 (Temasek Holdings) 都是Claude开发商Anthropic的支持者，而Anthropic也曾经历过自己的人工智能代理“越狱”事件。

总而言之，新加坡已经培养了相关的专业知识和国际地位，能够就如何部署新兴技术提出有意义的建议并执行必要的规则。

优先考虑审慎使用

一个问题是，公众是否能被说服采取同样审慎的态度。

Lawrence Wong 总理在演讲中，引用了新加坡近年来在社交媒体方面的经验——特别是其对脆弱年轻人心理健康造成令人不安的影响的教训，来阐明技术保障措施的必要性。

他评论道：“当社交媒体刚出现时，我们看到了它的前景。它创造了新的机遇……但一些负面影响是随着时间的推移才逐渐显现的。”

如今围绕人工智能使用的社会讨论，情况也可能如此。

许多员工反映，公司不惜一切代价推动使用人工智能，即便它与当前任务可能不相关或不适用——这就是所谓的“tokenmaxxing”现象。

虽然这不像自动化代理失控的威胁那样紧迫和严重，但不加选择地使用不当技术会增加工作流程的低效率，更不用说还会带来商业开支，以及人工智能投资泡沫的市场和宏观风险。

尽管如此，Lawrence Wong 总理也分享了一个案例，一家小企业成功利用代理式人工智能，获得了以往只有大公司才拥有的运营能力。

许多企业主需要得到支持，以辨别新技术的肤浅部署和有意义部署之间的区别，而公共部门应在这方面以身作则。

以员工为先

Lawrence Wong 总理在演讲中还谈到新加坡管理技术对德士司机工作影响的经验——从最初的电召载客应用，到现在的自动驾驶汽车。

本地的三方机制一直强调，在面对行业颠覆时，应利用技术提高企业生产力，同时对员工进行再培训，使其胜任更高价值的职位。

这种方法的基础是这样一种假设：当员工具备理解和操作新技术的技能时，他们能为雇主提供更大的价值。

挑战在于，如今的技术工具可以轻易地营造出一种有能力的假象。

例如，如果员工缺乏在计算机出错时修复程序根本性缺陷的技术知识，那么人工智能辅助的“感觉式编程” (vibecoding) 对他们的帮助也有限。

而且，正如政策制定者现在认识到社交媒体对青少年心理健康的有害影响一样，他们也应该对不合格地使用人工智能所带来的风险给予应有的考虑。

即使人工智能更深入地融入教育体系，新加坡也不能培养出一支习惯于将批判性思维和创造力外包的未来劳动力，因为这正是国家在全球知识经济中的竞争优势所在。

保障新加坡的未来

Lawrence Wong 总理指出，安全在各国的经济决策中的分量如今重得多，并且“各国政府正越来越多地利用贸易、技术和投资来推进其战略和安全目标”。

在这种地缘政治气候下，承认不加选择地采纳新技术可能会因对海外供应商的依赖而使新加坡面临不必要的经济主权和国家安全风险，也并非毫无根据。

长期从创新中获益的新加坡，也可以在这里树立一种不同的先发优势典范——通过引领负责任的技术采纳潮流，不受其他利益的束缚。