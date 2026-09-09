新BizSG计划出台 中小企业可更便捷获取政府援助

该网站将提供引导式帮助，并根据各企业的需求和目标量身定制建议。

贸工部高级政务部长Low Yen Ling表示，目标是让BizSG成为中小企业信赖的“数码管家”，从而让他们能腾出更多时间和精力专注于业务增长。 照片：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】贸易与工业部（贸工部）和新加坡企业发展局 (企发局) 正在推出一项新的全国性政府计划，运用人工智能技术，帮助企业获取政府援助与服务并进行相关交易。

这项名为BizSG的计划将融合人工智能和新兴的代理技术，旨在彻底改变企业与政府资源互动的方式，为企业打造一个“更无缝、更直观的流程”。

该计划将为各项政府援助和服务提供引导式导航，根据各企业的需求和目标量身定制建议，预判企业需求并简化交易流程。

贸工部高级政务部长Low Yen Ling于星期三（9月9日）在2026年中小企业中心大会上宣布了这项消息。

Low表示：“我们理解，在瞬息万变的世界中，企业面临着快速行动的压力。然而，企业仍然需要在多个网站和机构之间穿梭，以获取详细信息并申请执照和补助金。”

她补充道：“BizSG将通过提供相关建议，并引导企业获取合适的政府服务和补助金，让他们能够更简单、更快速地获得所需的支持。”

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执照申请和业务申报等交易流程也将被简化。

BizSG门户网站

在该计划下，一个名为BizSG的网站将于9月30日上线，旨在成为企业发现政府援助和服务（如补助金和国际化资源）的入口。

希望向海外拓展业务的企业，可以通过该门户网站获取涵盖30个市场和13个行业的贸易数据、关税信息和市场联系方式。

该门户网站还将设有一个由人工智能驱动的推荐引擎，能根据企业的概况和商业计划，为它们推荐相关的补助金。

初期将涵盖的补助金包括来自技能与劳动力发展局（Skills and Workforce Development Agency）的部分补助金，以及在今年国会拨款委员会辩论中于“商业更新配套”（Business Refresh Package）下宣布的Edge补助金。

Edge补助金将三项现有补助金——企业发展计划、市场进入协助计划和生产力解决方案补助金——整合为一个单一计划，涵盖八个业务领域的超过150项活动。

企发局表示，这将使企业能更简单地获得支持，以满足其在数码化、创新或国际化等领域的不同需求。

企业可以预期，所有政府补助金将于明年逐步被纳入该推荐引擎。

该门户网站是与商会、中小企业中心顾问以及近200家公司合作开发的，自2025年10月以来，已有约700家企业使用其测试版。

企发局发言人表示，该计划的范围将随着时间推移而扩大，而此门户网站仅是第一阶段。

Low说道：“我们的目标是让BizSG成为中小企业（SMEs）信赖的‘数码管家’，从而让他们能腾出更多时间和精力专注于业务增长。”