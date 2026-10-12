新市场、新工具、新技能：新加坡企业如何在变革中保持韧性

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2026年未来贸易论坛的与会嘉宾分享企业如何在动荡环境中抓住新机遇

主管贸易关系部长 Grace Fu（左）在未来贸易论坛上表示，当前动荡的环境为企业带来了挑战，但也创造了“捕获新增长领域”的机遇。 照片：新加坡工商联合总会

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

一家新加坡食品公司为何要远赴半个地球，去寻找下一个供应商？

在最近一次对拉丁美洲的访问中，主管贸易关系部长 Grace Fu 就与几家这么做的新加坡公司同行。

同时兼任永续发展与环境部长的 Grace Fu 表示，这些公司正在寻找新的食品来源，以加强我国的粮食安全。

她是在9月30日于新加坡香格里拉大酒店举行的的新加坡工商联合总会2026年未来贸易论坛的一场炉边谈话上，发表上述言论。

Grace Fu 说，这一举动反映了在动荡的贸易环境中，企业有必要实现供应链的多元化。

在随后的专题讨论中，总部位于新加坡的星展集团 (DBS Group) 首席执行官 Tan Su Shan 强调，企业需要未雨绸缪——进行“压力测试，并考虑不同的情景”。

她补充说：“（上游供应链）过去追求的是即时优化（just-in-time）。如今，最好是储备库存以防万一（just in case）。”

这种从“即时”（just-in-time）到“以防万一”（just-in-case）的转变，在整个论坛中被反复提及。

然而，Grace Fu 解释说，这种动荡也“为企业实现市场多元化、加强供应链和捕获新的增长领域创造了机会”。

她表示，为了帮助企业抓住这些机遇，新加坡正从三方面着手：贸易伙伴关系、技术和人才。

贸易与科技的融合 2026年未来贸易论坛于9月30日在新加坡香格里拉大酒店举行。 该论坛于2019年首次举办，由新加坡工商联合总会（SBF）主办，旨在汇集公共和私营领域的参与者，共同讨论和协作为应对瞬息万变的贸易环境提供解决方案。 主管贸易关系部长 Grace Fu 是今年活动的主宾。SBF在活动上推出了其贸易人工智能顾问（Trade AI Advisor, 简称TAIA）平台。 TAIA 利用人工智能，为本地企业提供可靠、实时的指导，帮助他们应对新加坡的29个自由贸易协定，从而更有信心、更高效地进行出口。 在论坛上，Grace Fu 还宣布 BizSG 门户网站已于当天上线。该门户网站由能源、贸易和工业部及新加坡企业发展局（EnterpriseSG）开发，能根据公司的需求和计划推荐合适的津贴。 Grace Fu 表示，此举旨在让政府援助更容易被企业找到和使用，以便中小企业能将更多时间用于业务增长。 Expand

加强贸易伙伴关系

Grace Fu 表示，新加坡正在深化与主要经济伙伴的关系，同时向新市场进行多元化拓展。

例如，我国与太平洋联盟（Pacific Alliance）和南方共同市场（Mercosur）等贸易集团签订的自由贸易协定（FTA），正在为新加坡打开通往拉丁美洲的大门。新加坡也正在与孟加拉国进行自贸协定谈判，并探讨与东非共同体签订协定。

能源、贸易和工业部（METI）国际贸易与亚细安司司长 Alpana Roy 补充说：“我们的想法是创建这些高速公路，为企业减少障碍。”

更深厚的伙伴关系也意味着统一企业必须遵守的规则——这是与会者 Daphane Loke 深有体会的一个痛点。

Loke 是 Saybons 的董事总经理，这是一家总部位于新加坡、经过清真认证的法国食品企业，正寻求将其产品出口到海外。

随着今年美国关税重塑贸易格局，她来到论坛，希望了解其他行业参与者受到了怎样的影响。

Saybons 于2007年创立，最初是一个售卖可丽饼和自制汤品的外卖亭。公司花了大约两到三年的时间改良其法国食谱，去除了酒精和培根，并于2024年3月获得了清真认证。

然而，跨境销售清真食品依然困难重重。Loke 说：“（在某些海外市场）认证过程可能耗时费力，尤其是当我们的一些汤和炖菜含有家禽等高风险食材时。”

她表示，如果不同市场的清真认证机构能有统一的标准，将会有所帮助。

迈向无纸化，数字优先

第二个方面是利用技术使贸易变得更便捷、更顺畅。

星展集团的 Tan 表示，对企业而言，技术“既是挑战也是机遇”。她补充说，人工智能是一个强大的盟友，尤其对于时间紧张的企业主来说。

星展集团首席执行官 Tan Su Shan（左三）表示，在当今不确定的形势下，企业需要未雨绸缪，进行“压力测试，并考虑不同的情景”。 照片：新加坡工商联合总会

SBF的贸易人工智能顾问平台和 BizSG 门户网站正是基于这样的考量而推出的。

Grace Fu 说，目标是让 BizSG 成为“中小企业的数字管家，让他们有更多时间专注于业务增长”。

Grace Fu 表示，除了为个别公司提供工具外，东南亚各国政府正在努力实现贸易本身的数字化。她说，摆脱纸张可以削减成本和时间，并扩大贸易融资渠道，但这“无法单方面实现”。

她补充说：“这需要与贸易伙伴合作，建立共同的规则和标准，以及可互操作的数据交换系统。”

例如，亚细安已经完成了其《数码经济框架协定》（Digital Economy Framework Agreement, 简称DEFA），该协定将在11月举行的第49届亚细安峰会上签署。

DEFA 为整个区域的数字贸易、跨境电子商务、网络安全、数字身份和数字支付制定了共同规则。

METI 的 Alpana Roy 表示，为了将这些规则付诸实践，该区域集团正在为亚细安单一窗口（ASEAN Single Window）平台升级，增添新功能。

亚细安单一窗口是一个连接10个亚细安成员国国家贸易系统的平台。该集团的最新成员东帝汶目前正在接入该平台。

通过亚细安单一窗口，原产地证书和报关单等贸易文件可以进行电子交换。

目前，相关工作正在进行中，以扩大可交换文件的类型，并让更多市场——包括非亚细安市场——加入该平台。

人的优势依然关键

Grace Fu 说，归根结底，“竞争力也取决于我们的人民”，并补充说，技术和贸易协定“只能带我们走这么远”。

Grace Fu 说：“企业需要能够驾驭海外市场、应对贸易和投资规则、合规要求以及不断变化的供应链的专业人士。”

为了培养这些能力，SBF 即将推出的“贸易与投资能力框架”（Trade and Investment Competency Framework）旨在为专业人士提供一个结构化的途径来建立和认证他们的贸易与投资能力。反过来，企业也能获得一批经过认证的贸易专家人才。

该框架由新加坡企业发展局（EnterpriseSG）支持，将于2027年推出。

Grace Fu 强调，随着人工智能等新技术重塑工作方式，决不能让员工掉队。她补充说：“我们不想为了采用人工智能而采用。”

对于星展集团的 Tan 来说，提升技能是新加坡保持竞争力的方式。她指出，即使拥有先进制造业，新加坡在规模或单位成本上也无法与中国等制造业产业群巨头匹敌。

Tan 表示，我国的优势在于建立在知识产权、研发和创新基础上的高价值工作。

她补充说，这意味着新加坡的员工需要提升技能，并且“不要害怕学习新事物”。

本文由能源、贸易和工业部联合呈献