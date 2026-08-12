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乌节路新公园面积将是总统府公园三倍，兼具商业与休闲功能

翻新后的空间将分为三个部分：兰花公园与兰花广场、总统府公园和多美歌草地

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Koh Kim Xuan

Published Wed, Aug 12, 2026 · 01:41 PM
    • 多美歌草地是翻新后公园的一部分，它将连接起周围的商业、零售和社区建筑。
    • 多美歌草地是翻新后公园的一部分，它将连接起周围的商业、零售和社区建筑。 照片：国家公园局

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    根据国家公园局 (公园局) 为振兴乌节路沿线地区而更新的发展计划，一个新公园即将被开发，其面积将是现有1.3公顷总统府公园的三倍。

    国家发展部政务部长 Alvin Tan 于周三（8月12日）在Temasek Shophouse公布了这项计划。翻新后的绿地将合并总统府公园、城市公园多美歌草地 (Dhoby Ghaut Green) 和槟城路空地 (Penang Road Open Space)。

    乌节路介于Buyong路和Handy路之间一段长500米的路段也将被改造为步行街，成为扩建后公园的一部分。

    公园的改造是2019年启动的乌节路复兴计划的一部分。 照片：国家公园局

    翻新后的空间将分为三个部分：兰花公园 (Orchid Park) 与兰花广场 (Orchid Plaza)、总统府公园和多美歌草地。

    多美歌草地将作为一个多功能绿色空间，把包括狮城大厦 (Plaza Singapura) 在内的现有零售带融入新公园的绿意中，同时也将用于举办休闲活动。

    Tan 表示：“（多美歌草地）将成为一个多功能区域，将绿意带到我们附近零售、商业和社区建筑的门前。我们会将这条活动步道设计用于公共表演、街头市集、节庆活动以及社区用途。”

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    根据《2022年新加坡女性发展白皮书》中的一项建议，多美歌草地内也将设有一个向新加坡女性致敬的花园。该花园将为妇女团体提供灵活的空间来组织纪念性活动。

    兰花公园和兰花广场旨在展示不同栖息地的本土胡姬花品种，并设有水生花园和陆生花园等以自然为导向的景观。

    总统府公园或将被重新开发为总统府场地的正式前院花园，并增设展示多元文化遗产和本土植物的展馆等新景点。

    国家公园局（负责福康宁和总统府）组长 Ng Boon Gee 表示，鉴于项目规模庞大，公园的开发时间表只有在规划和资金细节敲定，并与利益相关者完成协商后才能确定。

    公园的改造是乌节路复兴计划的一部分，该计划由市区重建局、新加坡旅游局和国家公园局于2019年联合启动。

    当局也正在探讨开发其他基础设施，例如连接多美歌草地与福康宁公园的高架廊桥，以及位于索美塞地区和Handy路的袖珍公园。

    公众可在8月26日之前，前往在Temasek Shophouse举行的展览上提交反馈并查看公园的重建计划。

    Tan 说：“真正能让（新公园）焕发生机的，是那些希望看到乌节路复兴的企业主、开发商、社区和居民……”

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