Borneo Motors母公司Inchcape Singapore董事经理Ng Khee Siong辞职

Inchcape已证实其离职，并正在寻找接替者

Ng Khee Siong于2019年加入Inchcape；他于2023年11月正式出任董事经理。 摄影：DERRYN WONG，《商业时报》

【新加坡】Inchcape Singapore和Borneo Motors的董事经理Ng Khee Siong已辞职。该公司已开始寻找他的接替者。

Inchcape未透露有关此次辞职的更多详情。据业内消息人士称，该消息已于周二（7月21日）在公司内部传达。

《商业时报》已联系Ng寻求置评。

Inchcape的一位发言人表示，负责Inchcape亚太区（Apac）战略与转型的Colin Christie将担任Borneo Motors的临时董事经理。

在伦敦证券交易所上市的Inchcape是一家汽车分销巨头，业务遍及全球40多个市场，代理超过60个品牌。

在新加坡，它通过其子公司Borneo Motors代理和分销丰田（Toyota）和雷克萨斯（Lexus），以及铃木（Suzuki）、日野（Hino）和比亚迪（BYD）的商用车辆。

Ng Khee Siong拥有酒店和旅游业的从业背景，曾在牛奶公司（Dairy Farm Singapore）和远东机构（Far East Organization）任职。他于2019年加入Inchcape，担任售后总监。 在Jasmmine Wong卸任后，他于2023年7月被任命为临时董事经理；同年11月，他被正式任命为董事经理。

丰田（Toyota）等传统汽车制造商的市场份额正被电动汽车品牌（尤其是来自中国的品牌）侵蚀，比亚迪（BYD）现已成为新加坡最畅销的汽车品牌，将丰田从其曾经的主导地位上挤下。