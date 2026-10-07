交通部长Jeffrey Siow：鉴于交通需求不断增长，自动驾驶汽车数量将不设上限

部长补充说，鉴于目前自动驾驶汽车数量不多，司机的工作不会立即受到影响

交通部长Jeffrey Siow表示，“几乎可以肯定，五年后，大部分点对点交通服务仍将由人类司机提供”。 图片来源：商业时报资料照片

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[新加坡] 交通部长Jeffrey Siow表示，鉴于新加坡的交通需求仍在增长，政府不会对自动驾驶汽车（AV）的数量设定上限。

兼任财政部第二部长的Siow表示，鉴于自动驾驶汽车的数量仅占活跃德士和私召车司机总数的一小部分，司机的工作和生计目前不会立即受到影响。

他在周三（10月7日）的国会答复中，就自动驾驶汽车部署问题表示：“虽然无法预测五年后新加坡会有多少辆自动驾驶汽车，但几乎可以肯定，大部分点对点交通服务仍将由人类司机提供。”

此前，新加坡已开始部署自动驾驶汽车用于电召载客服务。美国供应商Waymo计划于2027年在新加坡测试其自动驾驶汽车，并于2028年开放预订。

Siow说，新加坡正面临劳动力老龄化以及未来几年将有更多德士司机退休等挑战。

他补充说，当初电召载客应用程序和私召车司机首次进入市场并被视为德士司机的竞争对手时，新加坡也并未限制私召车司机的数量。

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尽管如此，Siow表示，政府“完全认识并理解”一些德士和私召车司机的担忧。

因此，新加坡正通过与行业及工会伙伴的合伙业务，推出援助和职业转型配套，以支持希望在自动驾驶汽车领域或其他行业寻找机会的司机。

这包括两个转业计划（CCP）提供的350个职位：新的“自动驾驶汽车专才转业计划”，以及“公共交通专业人士转业计划”下新增的“点对点司机转任巴士车长”途径。

在这些计划下，政府为参与计划的雇主提供高达90%的薪金补贴。

Siow说：“如果需求超出预期，政府已做好充分准备，扩大转业计划的规模。”

他补充说，到2028年底，新加坡可能会有数百辆自动驾驶载客汽车，而目前活跃的德士和私召车总数约为72,000辆。

目前，榜鹅（Punggol）有15辆无人驾驶汽车，而Grab计划在未来六个月内将其车队规模扩大到50辆。

Siow表示，未来两年之后，自动驾驶汽车的部署速度将取决于技术成熟度、安全验证、运营商的增长、公众的信心和接受程度，以及对现有司机的影响。

他指出，所有在公共道路上运行的自动驾驶汽车都必须证明能够在其预设的运行条件下安全可靠地运行，然后才被允许在配备安全员的情况下载客。

部长补充说，运营商必须报告涉及第三方或财产损失的事故，而交通部和陆路交通管理局将研究定期公布更多与其运营相关的数据。