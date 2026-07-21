Desmond Lee表示，Faishal辞职后不会举行补选

法律并未规定集选区必须举行补选，除非该选区的所有议员都卸任

人民行动党主席Desmond Lee表示，过去在前裕廊集选区和盛港集选区也曾发生过类似情况，当时也未举行补选。 照片：海峡时报

【新加坡】人民行动党主席Desmond Lee表示，在代理回教事务主管部长Faishal Ibrahim于7月20日辞职后，马林百列-布莱德岭集选区将不会举行补选。

Lee在景万岸的人民行动党支部外对记者说，人民行动党将在未来提供更多关于如何“加强团队”的细节。

Faishal负责马林百列-布莱德岭集选区内的景万岸区。

Lee表示，人民行动党也将确保现有议员“挺身而出”，照顾好景万岸区的居民。

Faishal因在与一名女性的交往中出现“判断失误”而辞去政治职务。

他在写给总理Lawrence Wong的辞职信中表示，两人之间没有发生肉体关系。然而，Faishal补充说，他未能“划清更明确的界限”，其行为“未达到”人们对他的期望标准。

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身为教育部长，Lee被问及Faishal的离职是否会引发补选，尤其是在该集选区目前已没有少数族裔代表的情况下。

Lee回应说，过去在前裕廊集选区和盛港集选区也曾出现过类似情况，当时也未举行补选。

2023年，时任国务资政、裕廊集选区议员Tharman Shanmugaratnam退出政坛参加总统选举，并最终胜选。

2021年，工人党前盛港集选区议员Raeesah Khan在对国会撒谎后辞去政治职务。

在这两个案例中，集选区团队的其余成员都分担了服务选民的工作，直到国会任期结束。

Lee表示，关键在于居民的需求是否得到充分满足。

他补充说，在马林百列-布莱德岭集选区，其他四名议员将“付出额外努力”，以确保所有社区、所有背景的居民都得到妥善照顾。

这四名议员是内政部兼社会及家庭发展部政务部长Goh Pei Ming、Diana Pang、国会议长Seah Kian Peng以及Tin Pei Ling。

在2025年的大选中，该集选区有131,820名选民，人民行动党团队不战而胜。

法律并未规定集选区必须举行补选，除非该选区的所有议员都卸任。这与单议席选区不同，后者的议席不可悬空。

人民行动党的行为准则

Lee也回应了关于Faishal为何必须辞职以及他违反了哪些行为标准的问题。

他说，人民行动党已向所有政治职务担任者和议员明确表示，廉正和行为必须达到最高标准。

他补充说：“如果一名职务担任者或议员的行为有损于此，无论是判断失误还是未能明确划清界限，那么就必须采取行动。”

Lee说，这些标准概述在由总理分发的一份行为准则中。

最新的一套准则由总理Lawrence Wong于2025年5月分发给议员和媒体。准则涵盖了议员在各种场合应如何行事，包括在工作中和与公众互动时。

准则规定，议员必须始终维护党的高标准，其生活方式或个人行为不得令自己和党蒙羞。

总理Wong当时说：“任何标准的松懈，或表现出傲慢或冷漠，都会削弱公众对议员的信心，并最终削弱对党和政府的信心。”

Lee没有说明Faishal违反了哪条行为准则。

他也未详述Faishal与那名身为公众的女性之间互动的性质。

Lee说，关键在于Faishal承认自己出现了判断失误，并且其行为未达到人们对他的期望标准。

他说：“他主动提出辞职是正确的做法。这对他来说是一个痛苦的决定。

“这对我们来说是一个艰难的处境，但我们认为，为了维护这些标准并确保公众对我们政治的信任得以维持，这是必要的。”

当被问及此事件是否损害了公众对党的信任时，Lee表示人们会对此感到担忧和不确定。

他补充说：“我们将加倍努力，照顾他们的利益和需求，以维持公众的信任。”海峡时报