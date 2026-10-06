南北交通廊道项目延误：Jeffrey Siow称成本可能增加，将优先处理地面工程

修订后的计划是，从海军部西路至伦多道的高架桥将从2029年起分阶段通车。

交通部长 Jeffrey Siow 表示，政府的目标是在2027年底前，完成会产生最多灰尘和噪音的主要结构工程。 照片：MDDI

【新加坡】交通部长 Jeffrey Siow 表示，陆路交通管理局 (陆交局) 将优先完成南北交通廊道 (NSC) 的地面建筑工程，以便地面状况能从2027年起得到改善。

他于周二（10月6日）在国会上表示，此前陆交局于9月份宣布，由于施工挑战，南北交通廊道的通车时间将推迟两年。此举已在受工程影响的居民、商家和通勤者中“引起了极大的不满”。

目前，修订后的计划是，从海军部西路至伦多道的高架桥将从2029年起分阶段通车，而从伦多道至东海岸公园大道的隧道将从2031年起分阶段通车。

在回应多位国会议员关于将为居民和商家采取何种措施的提问时，他表示，有关噪音、灰尘和环境不便的担忧，通常是由地面施工引起的。行人路线或道路通行权的变更，也影响了邻里商家的客流量。

Siow 表示，地面工程完工后，恢复行人通道将是优先事项。

部长说：“我们应能在2027年底前完成会产生最多噪音和灰尘的最主要结构工程。此后，陆交局将从2028年起，恢复道路、人行道/小径及其他受影响的空间。”

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例如，伦多道和三巴旺路的地面应在2028年中之前全面恢复。

Siow 表示，目前，为帮助受影响的商家，陆交局已设置指示牌和横幅来引导顾客。当局也将尝试开辟更直接的步行路线，通往商店和餐饮场所，以方便顾客光顾。

成本增加与赔偿

几位国会议员也就项目延误所导致的成本增加提出了问题。该项目原预计耗资74.7亿新元。

Siow 回答说，延误可能会导致“更高的项目成本”，不过他目前尚无法提供更新后的成本，因为陆交局仍在评估可索赔的范围。

几位国会议员也提议为受影响的商家和居民提供额外的财务支持。

Siow 表示，政府的普遍原则是不会就项目延误对利益相关者进行赔偿，因为这样做会因需要为多种未知情况购买保险而给这些项目增加“显著的前期成本”。

不过，他补充说，陆交局将“尽其所能”“尽快”完成项目，并与顾问合作以改善状况。

他说：“在研究了所有可能的方案后，陆交局的工程师评估认为，在已知的地质条件下试图进一步压缩工期，将会带来显著的额外安全风险。”

“我们将在确保安全的前提下尽快推进。但如果赶工会使工人、居民或通勤者面临风险，我们就不会这么做。”