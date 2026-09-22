新加坡金融管理局：若人工智能领域严重衰退，三分之一新加坡上市公司将面临风险

该央行预计，持续高企的资本成本将威胁全球金融韧性

金管局指出，对人工智能相关资产估值的潜在重新评估是一个关键风险因素。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 的一项压力测试显示，在人工智能相关投资严重下滑以及人工智能供应链收入损失的情况下，约32%的新加坡上市公司将面临风险。

这些公司占企业总债务的约16%，而面临风险的公司增长主要集中在高杠杆、资本密集型以及依赖营运资本融资的企业。

金管局在其周二（9月22日）发布的年度《金融稳定检讨报告》中表示，由于利润率较低和现金缓冲较薄，小公司在风险企业中的占比也过高。

该压力测试根据各公司在人工智能供应链中的风险敞口进行校准，对新加坡交易所的上市公司施加了高达30%的收入冲击和高达400个基点的利率冲击。

金管局将“面临风险的公司”定义为利息覆盖率低于1，或现金流为负且其现金缓冲不足以覆盖六个月资金缺口的公司。

尽管如此，该央行表示，大多数公司在其盈利和现金储备的支撑下能够抵御此次冲击，企业资产负债表“总体稳健”。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

但金管局指出，对人工智能相关资产估值的潜在重新评估是一个关键风险因素，这可能引发相关投资的收缩，从而对有风险敞口的公司收入和盈利造成压力。

与此同时，金管局预计，人工智能投资、财政风险和反复出现的供应冲击将导致资本成本持续高企，从而威胁全球金融韧性。

更高的借贷成本加剧亚洲风险

主要发达经济体的全球主权债券收益率已经上升，这提高了主权债务的偿付成本，并可能传导至企业和家庭，同时对资产估值构成压力。

金管局表示，利率预期的突然转变也可能引发资产价格的急剧重估，而高杠杆、期限错配以及包括人工智能相关领域在内的集中风险敞口，可能会放大这一影响。

人工智能基础设施的快速扩张已成为全球资本需求日益重要的驱动力，并应能继续支持经济活动和企业盈利。

然而，当前的股票估值需要持续强劲的收入增长，以及对数据中心和先进半导体的大规模投资能带来“相当可观的”最终盈利能力作为支撑。

金管局称，这意味着盈利或预期回报一旦出现重大缺口，就可能引发对人工智能相关估值的更广泛重新评估，损失将传导至公开股票、企业债券和私人信贷市场。

金管局预计，全球实际利率上升将对亚洲经济体产生不均衡的影响。

受益于人工智能相关投资和出口的经济体更能吸收较高的借贷成本，但同时也更容易受到人工智能周期回调的影响。

与此同时，与人工智能联系较弱以及财政或经常账户赤字较大的经济体，可能更容易受到全球金融环境收紧的影响，而投资组合资金外流和货币贬值则会增加风险。

金管局表示，对新加坡而言，受益于借贷成本下降、信贷利差收窄和银行信贷增长回升，金融环境总体上具有支持性。

企业盈利稳定，借贷成本降低，偿债能力提高，同时公司也维持着健康的债务到期结构和充足的流动性缓冲。

2026年第一季度，企业债务占国内生产总值的117%，而短期债务占总债务的32%，低于十年平均水平。

截至八月，2027年底前到期的债券占未偿还企业债券总额的19%。

尽管过去一年随着抵押贷款和个人借款的增加，家庭债务有所上升，但由于金融资产的增长超过了负债，家庭部门仍保持韧性。此外，随着包括抵押贷款利率在内的利率在过去一年有所下降，偿债能力也有所改善。

与此同时，银行业继续受益于雄厚的资本、流动性缓冲和健康的拨备覆盖率。特别是在第二季度，银行体系的企业不良贷款率降至1.2%，为18年来的最低水平。

在非银行业领域，保险公司资本充足，投资基金的流动性风险管理良好。

变化的风险状况

新加坡金融机构的风险格局也在发生变化。金管局2026年对首席风险官的调查发现，网络和运营风险已超过地缘政治风险，成为最常被提及的担忧。

这反映出市场对人工智能辅助的网络攻击以及来自关键第三方供应商的集中度风险日益加剧的担忧。

前沿人工智能模型不断进步的能力可能使漏洞的发现和利用变得更加容易，而生成式人工智能的进步则可能导致日益复杂的欺诈和社交工程。

金融机构还强调了因共同依赖共享云和人工智能基础设施提供商而产生的集中度风险。

量子解密能力的预期进展引发了人们的担忧，即敏感的加密数据可能在今天被预先窃取，以便在未来解锁。

此外，包括人工智能驱动的市场脆弱性在内的金融市场压力，已成为一个新的被频繁提及的风险类别。

金管局表示：“鉴于宏观经济前景不确定，企业和家庭应审慎管理财务，并保持充足的流动性缓冲以应对潜在压力。”