调查显示：在人工智能引发的焦虑症下，仅15%的新加坡员工认为工作稳定
该比例低于亚太地区18%的平均水平
Meera Pathmanathan
- 新加坡18至26岁的年轻员工对自己的前景最为乐观。 图片：TAY CHU YI, BT
本文由AI辅助翻译
【新加坡】ADP 在其《2026年职场人力观察》报告中指出，新加坡不到五分之一的员工感到工作有保障，这反映出，对于人工智能和职场转型可能如何重塑职业生涯，人们的焦虑症日益加剧。
15%这一比例低于亚太地区18%的平均水平，也低于全球22%的平均水平。
在亚太地区，新加坡是员工信心最低的市场之一，仅高于韩国（9%）、台湾（11%）和日本（5%）。
ADP 亚太区高级副总裁 Jessica Zhang 表示，这些调查结果揭示了「实际就业状况与员工对未来的安全感」之间日益扩大的差距。
她表示：「在新加坡，员工不仅考虑今天是否有工作，还考虑他们的职位明天是否依然重要。」她补充说，人工智能正在通过创造新岗位来重塑工作，同时也改变了现有岗位。
ADP的调查结果源自其年度《全球劳动力调查》，该调查访问了全球36个市场的超过39000名在职成年人，其中包括来自亚太地区的13136名受访者。
ADP指出，在所有受访市场中，没有一个市场的多数员工感到工作有保障，并提到这种情况是在「许多市场失业率相对较低」的背景下发生的。
新加坡18至26岁的年轻员工对自己的前景最为乐观，其中22%的人表示对工作感到有保障，这一比例在所有受访年龄组中是最高的。
不同职业类型差异显著
对工作安全感的看法因职业类型而异，差异显著。
在新加坡，知识型员工——即那些能够自由运用专业知识创造新事物的员工——信心最足，有21%的人对自己的工作稳定性表示有信心。
对于技能型任务员工（每天运用专业知识解决类似问题的人）而言，这一比例为12%；而对于重复性任务员工（每天从事类似重复性工作的人），该比例为10%。
新加坡员工中呈现的这种模式与更广泛的趋势相符。
在全球范围内，金融和保险、教育、医疗保健以及科技领域的知识型员工报告了最强的工作安全感。
相比之下，在运输仓储、农业、制造业产业群和食品服务等拥有大量重复性任务员工的行业中，雇员的信心是最低的群体之一。
敬业度与生产力面临风险
ADP警告称，工作不安全感可能会对企业产生重大影响。
对自身岗位有安全感的员工，完全投入工作的可能性要高出六倍，而报告更高生产力水平的可能性则要高出3.3倍。
相比之下，担心失业的员工被发现敬业度较低、压力更大、生产力更低，并且更有可能寻找其他工作机会。
ADP首席经济学家 Dr Nela Richardson 表示：「工作安全感已成为一个商业问题，而不仅仅是衡量劳动力情绪的指标。」
她补充说，那些「将坦诚沟通与有意义的技能投资相结合」的雇主，将在打造一支有韧性的员工队伍方面处于更有利的地位。
ADP还指出，技能提升是安抚员工的一项关键劳动力策略。报告提到，当员工感到投入、积极和忠诚，而又没有被压力压垮时，他们在生产力和留任率方面会达到一个「最佳平衡点」。
坚信自己拥有职业发展所需技能的员工，感到工作有保障的可能性要高出五倍。而那些认为雇主为其专业提升进行了投资的员工，对工作稳定性表示有信心的可能性则要高出5.3倍。
职业流动性与长期就业能力
ADP还强调，在日益加剧的技术变革中，人们对职业流动性和长期就业能力的担忧日益增加。
在全球范围内，26%的员工表示他们有信心具备晋升到职业生涯下一阶段所需的技能；近一半的人则认为，与一年前相比，换工作变得更加困难。
ADP指出：「但26岁及以下的员工认为换工作变得更困难的可能性，要低于年长员工。在拥有大学或同等学历的年轻员工中，这种情绪甚至更为强烈。」
Dr Richardson表示，尽管人工智能有潜力提高生产力并重塑工作的未来，但雇主需要同时投资于「技术型技能和以人为本的技能」，才能完全释放其益处。
她补充说，那些将「员工置于变革中心」的公司，将更有能力建立一支「由人工智能驱动且全心投入的员工队伍」。
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