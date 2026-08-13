超过240万成年新加坡人将于9月获得400至600新元的特别现金补助
这笔款项是近10亿新元援助计划的一部分，旨在帮助受物价上涨影响最严重的群体
- 欲获得该补助金，申领者必须是居住在本地的新加坡公民，并在2026年年满21岁或以上。 照片：《商业时报》资料图
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【新加坡】财政部 (MOF) 周四（8月13日）宣布，为应对不断上涨的生活成本，超过240万符合资格的新加坡人将从9月9日起获得400至600新元的特别现金补助。
这项生活费特别补助于今年4月在国会首次宣布，是近10亿新元援助配套的一部分，旨在帮助受物价上涨影响最严重的群体，并为家庭和企业提供更广泛的支持。
欲获得该补助金，申领者必须是居住在本地的新加坡公民，并在2026年年满21岁或以上。
此外，申领者在2025估税年的估税收入不得超过10万新元，且拥有的房产不得超过一个。
符合资格者无需申请。
财政部表示，补助的固定金额将根据个人住家的年值分级发放，该住家以其截至2025年12月31日的国民身份证（NRIC）登记地址为准，以便为经济能力较弱者提供更多支持。
例如，一名成年新加坡公民若其住家年值超过3万1000新元，且估税收入不超过10万新元，将可获得400新元。
若一名成年新加坡公民的住家年值不超过1万5000新元，且其估税收入不超过2万2000新元，则可获得600新元。
公众可使用Singpass登录“政府援助计划”（govbenefits）网站查询自己是否符合资格。当局也鼓励公众在8月30日前将身份证号码与PayNow绑定，以便更早收到款项。
其他人将最迟在9月17日通过财路 (Giro) 收到款项，而通过GovCash收款者则会在9月24日前收到。
符合资格的收款人将在款项存入前后收到手机短信通知。没有在Singpass登记手机号码的公众，将会收到寄至其身份证登记地址的信函通知。
财政部表示，来自“gov.sg”的短信通知只会告知公民他们可获得的福利。公民不会被要求回复短信、点击任何链接或向发件人提供任何信息。
该部门也强调，政府官员绝不会通过电话要求公众转账或透露银行登录信息。
这10亿新元的援助配套，是在2026年财政预算案中已承诺的1550亿新元之外的额外拨款。该预算案是新加坡有史以来规模最大的预算案。
作为4月份宣布的援助措施的一部分，活跃的平台员工、私召车和德士司机也从4月底起获得了200新元的现金补助。
在美国和以色列对伊朗发动袭击导致燃油价格急剧上涨后，这项补助旨在缓冲对他们收入的冲击。
此外，政府在6月份提前半年向约138万户家庭发放了500新元的社理会（CDC）邻里购物券，以帮助他们应付日常开销。
另外，财政部第二部长 Jeffrey Siow 在7月29日宣布，为缓冲中东不确定性导致的高能源价格的持续影响，家庭和企业将获得额外9亿新元的政府援助。
这包括为每户家庭增发300新元的社理会邻里购物券，以及在2026年10月和2027年1月提供额外回扣，以抵消更高的水电费账单。《海峡时报》
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