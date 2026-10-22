超过3000名纳税人虚报雇佣开支；新加坡国内税务局警告误导性税务建议

该局发现，关于如何减少所得税的误导性信息一直在流传

新加坡国内税务局 (税务局) 在10月21日的一份声明中表示，该局已通过持续的合规审查，查出了虚报的纳税人。 照片：BT档案图

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【新加坡】新加坡国内税务局 (税务局) 表示，已有超过3000名纳税人虚报雇佣开支。该局同时发现，市面上流传着关于如何减少所得税的误导性信息。

税务局在周三（10月21日）发布的一份声明中表示，该局已通过持续进行的合规审查，查出了这些纳税人。

在这些流传的信息中，纳税人被怂恿虚报并未产生的雇佣开支，或错误申报不允许作为税务扣除额的开支。

雇佣开支是指在履行工作职责过程中产生的费用。其中一些开支可以从雇佣收入中扣除，从而减少应纳税的金额。

该局建议纳税人不要依赖误导性信息。

税务局表示，纳税人应确保其报税表中所申报的项目是有效、准确且有充分证明的。

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税务局表示，申报项目需要进一步审查的纳税人将收到通知，以核实其申报的准确性并提供证明文件。该局补充说，没有证明的申报将不被批准。

该局补充道，拥有有效、准确且可验证申报的纳税人，无需担心其申报会被拒绝。

税务局在其声明中提醒纳税人，只有符合条件的雇佣开支才是可扣税的。

这些开支必须是在履行公务时产生，不得由雇主报销，并且必须有适当的记录作为证明。

不可扣税的雇佣开支包括：

个人餐费、住房租金、订阅费和电话费；

往返于工作和住所之间的公共交通费用；

私家车开支，即使车辆用于工作目的；以及

为工作目的购买手机和电脑等电子设备。

税务局表示，纳税人还应保留收据和发票等相关证明文件，以证实其申报。

该局补充道，基于估算的申报是不可接受的。

该局表示，那些提交了不正确或无证明的雇佣开支申报的人，应通过“修改税单”（Amend Tax Bill）数字服务来修改或撤回其申报。

如果无法这样做，他们可以通过在线表格提交撤回申报的请求，或通过实时聊天联系税务局。

任何被发现作出虚假、不正确或无证明申报的人，可能面临补缴税款以及高达所欠税款三倍的罚款。

被控上法庭者，还可能被判处最高三年的监禁、最高一万新元的罚款，或两者兼施。

税务局敦促纳税人，不要依赖网上流传或来自非官方渠道的未经核实的税务建议。

该局表示，也建议公众不要制作、传播或采纳鼓励虚假申报的信息。《海峡时报》