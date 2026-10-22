The Business Times
business-time-50

超过3000名纳税人虚报雇佣开支；新加坡国内税务局警告误导性税务建议

该局发现，关于如何减少所得税的误导性信息一直在流传

    • 新加坡国内税务局 (税务局) 在10月21日的一份声明中表示，该局已通过持续的合规审查，查出了虚报的纳税人。
    • 新加坡国内税务局 (税务局) 在10月21日的一份声明中表示，该局已通过持续的合规审查，查出了虚报的纳税人。 照片：BT档案图

    Clay Lim

    Published Thu, Oct 22, 2026 · 10:30 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】新加坡国内税务局 (税务局) 表示，已有超过3000名纳税人虚报雇佣开支。该局同时发现，市面上流传着关于如何减少所得税的误导性信息。

    税务局在周三（10月21日）发布的一份声明中表示，该局已通过持续进行的合规审查，查出了这些纳税人。

    在这些流传的信息中，纳税人被怂恿虚报并未产生的雇佣开支，或错误申报不允许作为税务扣除额的开支。

    雇佣开支是指在履行工作职责过程中产生的费用。其中一些开支可以从雇佣收入中扣除，从而减少应纳税的金额。

    该局建议纳税人不要依赖误导性信息。

    税务局表示，纳税人应确保其报税表中所申报的项目是有效、准确且有充分证明的。

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    税务局表示，申报项目需要进一步审查的纳税人将收到通知，以核实其申报的准确性并提供证明文件。该局补充说，没有证明的申报将不被批准。

    该局补充道，拥有有效、准确且可验证申报的纳税人，无需担心其申报会被拒绝。

    税务局在其声明中提醒纳税人，只有符合条件的雇佣开支才是可扣税的。

    这些开支必须是在履行公务时产生，不得由雇主报销，并且必须有适当的记录作为证明。

    不可扣税的雇佣开支包括：

    • 个人餐费、住房租金、订阅费和电话费；
    • 往返于工作和住所之间的公共交通费用；
    • 私家车开支，即使车辆用于工作目的；以及
    • 为工作目的购买手机和电脑等电子设备。

    税务局表示，纳税人还应保留收据和发票等相关证明文件，以证实其申报。

    该局补充道，基于估算的申报是不可接受的。

    该局表示，那些提交了不正确或无证明的雇佣开支申报的人，应通过“修改税单”（Amend Tax Bill）数字服务来修改或撤回其申报。

    如果无法这样做，他们可以通过在线表格提交撤回申报的请求，或通过实时聊天联系税务局。

    任何被发现作出虚假、不正确或无证明申报的人，可能面临补缴税款以及高达所欠税款三倍的罚款。

    被控上法庭者，还可能被判处最高三年的监禁、最高一万新元的罚款，或两者兼施。

    税务局敦促纳税人，不要依赖网上流传或来自非官方渠道的未经核实的税务建议。

    该局表示，也建议公众不要制作、传播或采纳鼓励虚假申报的信息。《海峡时报》

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    IRASThe Straits TimesTaxesincome tax

    Share with us your feedback on BT's products and services

    Feedback

    TRENDING NOW

    OCBC is still the best performing constituent of the STI this year; DBS and UOB are in third and eighth place respectively.

    DBS, OCBC, UOB face rate hike reality check

    Kabam’s product offering comprises AI-powered security robotics and management software, designed to conduct video surveillance and autonomous patrolling.

    Singapore security robotics firm Kabam to cease operations on Nov 20

    Some of the fastest growth is being recorded across a cluster of northern industrial provinces closely tied to electronics manufacturing and global supply chains.

    Vietnam’s northern provinces, not Hanoi or Ho Chi Minh City, are powering near 10% GDP growth

    A workable EU-China bargain would exchange adjustment for openness.

    How China and the EU can reach a middle course on trade

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More