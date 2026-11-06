人民行动党增补 Jeffrey Siow、Ng Chee Meng、Sim Ann 和 Chan Hui Yuh 进入最高领导机构

四人将加入此前已当选和增补的另外14名中央执行委员会成员的行列

（左上起顺时针方向）交通部长 Jeffrey Siow 与 Ng Chee Meng、Sim Ann 和 Chan Hui Yuh 一同被增补进入人民行动党的最高领导机构。 图片来源：人民行动党

[新加坡] 交通部长 Jeffrey Siow 和全国职工总会（NTUC）秘书长 Ng Chee Meng 已被增补进入人民行动党的最高领导机构。

该党在11月5日的一份声明中宣布，已增补这两人以及外交部兼内政部第二部长 Sim Ann 和2025年大选阿裕尼集选区候选人 Chan Hui Yuh。

这是 Siow 和 Chan 首次进入该党的中央执行委员会（CEC），而 Ng 和 Sim 在2024年也曾被同样增补进入上一届领导机构。

这四人将与此前在10月25日的党内选举中当选和增补的另外14名中委会成员共同任职。

当时，在该党超过2000名干部投票选举新一届中委会时，Siow 和 Sim 是选票上的19名候选人之一。Siow 和代理人力部长 Jasmin Lau 是名单上仅有的两名首次当选的国会议员。

这四名新增成员使该领导机构的规模达到18人的上限。

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该党声明称，新一届中委会在11月5日举行了会议，并分配了各个党内职务。

最高领导层职位没有变动，教育部长 Desmond Lee 继续担任党主席。

社会及家庭发展部长 Masagos Zulkifli 继续担任副主席，国防部长 Chan Chun Sing 仍为助理秘书长。

卫生部长 Ong Ye Kung 再次被任命为财政。

但党内机构的负责人出现了一些变动，由首次当选的国会议员和政治职务担任者接任。

文化、社区及青年部长 David Neo 已接任人民行动党乐龄小组的负责人，高级政务部长 Goh Pei Ming 现在则领导人民行动党的气候行动小组。

这两个都是执政党内部的倡议小组，旨在推动特定领域的政策。

Neo 曾是前陆军首长。在他的公共服务生涯中，他曾担任关爱乐龄大使办事处的第一任司长。该办事处是护联中心（AIC）下属的全国性外展机构，负责协调对乐龄人士的关怀服务。

他接替了 Tan See Leng 的职位，而 Goh 则填补了 Koh Poh Koon 留下的空缺。

政务部长 Dinesh Vasu Dash 已被任命为助理组织秘书。他将与再次被任命担任此职的 Alex Yam 和 Desmond Tan 一同协调党的各项活动。

Dinesh 接替了上一届中委会中担任助理组织秘书的 Low Yen Ling 和 Tan Kiat How。

Neo、Goh 和 Dinesh 与 Siow 一样，都是在2025年大选中当选，并在数周后的内阁改组中进入政府任职。

独立政治分析师 Felix Tan 表示，党领导层所做的选择似乎反映了在延续性与领导层更新之间的一种审慎平衡。

他指出，Siow 是中委会里唯一一位首次当选的国会议员，而身兼总理公署部长的 Ng 和 Sim 都已是党内熟悉的人物，并已被委以重任。

战略咨询公司 BowerGroupAsia 新加坡的董事经理 Nydia Ngiow 形容这四项任命“不出所料”。她表示，Ng 代表工运，而 Sim 则领导人民行动党妇女团。

她指出，近年来，该党也会将一个中委会席位给予在反对党选区参选的成员。

这一次，曾在2025年大选中于阿裕尼集选区参选的 Chan Hui Yuh，取代了上一届被增补进入中委会的 Lam Pin Min。

Lam 是前高级政务部长，曾在2020年和2025年的大选中角逐盛港集选区。这两个集选区目前都由工人党（Workers’ Party）掌控。

Ngiow 说，增补 Siow 是人民行动党正在形成的第五代领导团队潜在领导人的最明确信号。

她说：“在他未能当选后增补他，表明了党希望他在干部中建立威望的同时，也能留在中委会内。”

Ngiow 表示，更新换代在内部委员会的任命上更为明显，现在由较新的职务担任者领导与选民所重视的议题相关的领域。

“随着 David Neo 从 Tan See Leng 手中接管乐龄小组，Goh Pei Ming 领导气候行动小组，以及 Dinesh Vasu Dash 加入助理组织秘书团队，这些较新的国会议员将拥有在其部门之外与干部互动、并接触党务运作的平台。” 《海峡时报》