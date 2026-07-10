金文泰马裕森林部分地段将让路给新公共住房项目

自然团体在整个规划过程中均有参与

建屋发展局表示，将保留约8公顷的马裕森林，为野生动物“提供庇护所并方便动物活动”。 图片来源：海峡时报

【新加坡】金文泰日落通道（Sunset Way）地区约15公顷的森林将在未来几年内为新的公共住房发展项目让路。

建屋发展局（HDB）于7月10日宣布了占地23公顷的马裕森林（Maju Forest）发展计划。该局已委托对这片绿地进行环境研究，自1980年以来，该地块大部分已被划为住宅用途。

建屋发展局表示，该地块由Brookvale Drive、金文泰路和日落通道所环绕，其中约8公顷的土地将被保留，以“为野生动物提供庇护所并方便动物活动”。

这包括一条天然淡水溪流和具有高生物多样性价值的植被，以及正在研究新建一条4公里长自然步道的旧裕廊线（Old Jurong Line）周围地区。

该局补充说，自然团体在整个规划过程中均有参与。

建屋发展局表示，在可行的情况下，将在施工开始前抢救受影响地块内具有保育意义的植物。

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“分阶段清理场地也将让动物群在工程开始前安全地转移到邻近的绿地。”

未来的住宅区将融入绿化，包括新加坡本土植物。

建屋发展局补充说，附近长2公里的金文泰自然步道（Clementi Nature Trail）以及旧裕廊线自然步道（Old Jurong Line Nature Trail）将逐步完工。这些步道有助于维持生态连通性，以便野生动物可以安全地穿越这些区域。

有关未来住宅区的更多细节，包括住宅单位数量，将在日后公布。

新加坡自然协会（Nature Society Singapore）保育委员会成员Lester Tan表示，建屋发展局保留约三分之一森林面积的措施，是平衡发展与保育的最低限度妥协。

他表示，如果保留了良好的树冠，飞越该地区的鸟类可能不会受到太大影响。但他警告说，在马裕森林发现的穿山甲是害羞的生物，可能会因与人类的近距离接触而受到影响。

同时担任该协会海洋保育组主席的Tan说：“如果绿色走廊的环境不适宜，动物们将被迫迁离。”

他补充说，由于施工，附近的有地住宅区和组屋区可能会出现更多野生动物的踪迹。

该地块的南部在1980年代被开发为公共住房，而北部则未被开发。

前裕廊铁路（Jurong Railway Line）的轨道至今仍存，该铁路线于1990年代关闭，使得这片森林成为一条热门的徒步路线。

2024年，约3.6公顷的马裕森林被砍伐，为长1.2公里的Brookvale Drive让路。这条路连接日落通道和金文泰路，以支持拥有660个单位的Ki Residences公寓项目迎来大量居民入住。

该公寓的开发商——Hoi Hup Realty和Sunway Developments的合资企业Hoi Hup Sunway Clementi——曾表示，自然团体对环境影响表示担忧。

据《海峡时报》当时报道，开发商努力保护其所能保护的一切，例如聘请树艺师勘察每棵树，以确保没有鸟类或鸟巢被摧毁。

由陆路交通管理局 (陆交局)就跨岛线（Cross Island Line）进行的一项独立环境影响研究于2022年发布，该研究在马裕森林发现了草头鹎和巽他穿山甲等极度濒危动物。

陆交局当时表示，将缩减未来马裕站（Maju station）的工地规模，以减少从森林中占用的土地。该站横跨马裕森林和金文泰森林。

建屋发展局已在其网站上公布了环境报告，公众可在8月6日前通过在线表格向该机构提供反馈。《海峡时报》