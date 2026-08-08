Wong总理将在国庆群众大会上宣布有关援助家庭和降低育儿成本的详情

他指出，世界各地的家庭生活正面临压力

Wong总理表示，新加坡今年上半年的增长强劲，预计这一势头将持续。 图片来源：联合早报

[新加坡] 总理 Lawrence Wong 即将公布更多详情，说明政府计划如何帮助父母应对养育子女的成本并减轻家庭负担。

他将在8月23日的国庆群众大会 (NDR)上分享更多政府的相关计划——这是本年度最重要的政治演讲。

他表示，政府听到了家长和家庭的担忧，他们在应对各种需求时感到压力重重。

因此，政府正在进行一项重大检讨，研究如何在新加坡人生的各个阶段为家庭提供支持——不仅是在结婚和为人父母时，而是在整个人生旅程中。

他在8月8日的国庆献词中表示，政府正在重新审视诸如养育子女成本、获得可负担的婴幼儿护理服务，以及其他减轻家庭负担的方法等问题。

这项检讨由一个跨部门的“重设婚育工作小组”(inter-ministry Marriage and Parenthood Reset Workgroup) 推动，该小组于今年四月受命，在总和生育率创历史新低的背景下研究这些问题。

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新加坡一路走来的历程

Wong总理在其献词中回顾了新加坡的发展历程并展望未来，他指出，世界各地的家庭生活正面临压力。

由于期望不断提高，父母们感到压力，希望给孩子最好的人生起点，同时许多人还需在平衡工作需求的同时照顾年迈的父母。

“我们在新加坡也听到了这些担忧，”他在国家体育场录制献词时说道。2026年的国庆庆典将在这里举行。

“归根结底，经济增长和技术进步必须转化为所有新加坡人更美好的生活。我们希望新加坡成为一个人人都能充满信心追求抱负、安心养家糊口、并对未来充满希望的地方。”

他表示，要实现这一目标，部分在于以服务新加坡人、巩固社会的方式来驾驭和塑造科技。

Wong总理以社交媒体为例，称其有助于人们保持联系、分享想法和表达自我。

但他表示，许多家长对社交媒体对儿童和年轻人的影响感到担忧是理所当然的，尤其是过度使用可能损害他们的心理健康、人际关系和健康发展。

更强有力的保障措施

他补充说，政府将采取更强有力的保障措施，保护儿童，帮助他们安全、负责任地遨游数字世界。

他表示，本着同样的原则，新加坡将根据自身情况采纳人工智能，充分利用它来提高生产力并创造更好的就业机会。

与此同时，政府还将投资于技能和培训，使每位员工都能适应、成长和发展。

Wong总理说，随着新的技术突破重塑世界，它们创造了数年前难以想象的机遇，但同时也带来了新的挑战和问题。

“当别人在前进时，我们不能停滞不前。但我们也不应不加批判地接受每一项新技术，”他补充道。

“新加坡将根据自身情况迎接这些进步。它们必须始终是服务于人民、巩固社区和改善生活的工具。”

Wong总理在他的献词中还谈到我国如何应对变化了的世界。他表示，尽管全球局势充满不确定性，冲突、贸易壁垒和国家间信任减弱，但新加坡经济依然保持韧性。

他指出，新加坡最直接地感受到了中东危机的影响，该地区局势依然动荡。

冲突的影响

他表示，冲突的影响持续波及全球，表现为能源价格上涨、供应链中断以及家庭和企业成本增加。

他表示，尽管如此，新加坡今年上半年的增长依然强劲，预计这一势头将持续。

他补充说，劳动力市场也保持稳定，新的就业岗位不断被创造出来，新加坡也从人工智能的快速发展中受益，尤其是在半导体行业。

即便如此，他承认许多新加坡人对自己的工作、家庭和未来感到担忧是可以理解的。

他指出，政府在冲突爆发时努力将新加坡人从中东接回，并迅速采取行动帮助家庭和企业应对不确定性，最近还宣布了另一套援助措施。

“我们无法控制海外的事件。但我们可以控制我们如何应对。我们将永远与新加坡人站在一起，”他说。

他表示，与此同时，政府也在应对未来的挑战，并已完成对其经济战略的全面检讨，这将更新其产业和贸易方针，并加强竞争力。

“我们的目标不仅是渡过当前的动荡。而是要变得更强大、更有韧性，并为未来的一切做好更充分的准备，”他补充道。

为下一代创造更美好的未来

展望更远的未来，Wong总理表示，新加坡向来高瞻远瞩，思考的不仅是几年，而是几十年。

他表示，政府将继续加强能源安全，优化本岛有限的土地，并投资于未来的基础设施。

他说，建设未来也意味着对新思想保持开放，与更广阔的世界建立联系，并欢迎那些希望为社会做出贡献、将新加坡作为家园的人。

他补充说，对于像新加坡这样的小国来说，与世界保持联系是必要之举，而非一种选择。“在时局不确定时，各国很容易转向内向。但新加坡不能这样做，”他说。

“我们的开放在整个历史中都对我们大有裨益，它对我们未来几年的成功仍然至关重要。”

他说，随着世界变得更加分裂，国家信约中所体现的价值观——即新加坡可以成为一个统一的国家，不因种族、语言或宗教而分裂，而是通过对彼此和对国家的共同承诺而团结在一起——变得比以往任何时候都更加重要。

他呼吁每一代人各尽其责，为下一代建设更美好的未来。

他祝愿所有新加坡人国庆日快乐，并说道：“我们继承了一个由前人牺牲、辛勤和远见所建立的新加坡。现在，轮到我们在这一基础上再接再厉，留下一个更强大的新加坡。” 《海峡时报》