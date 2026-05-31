黄总理会见卡塔尔和澳大利亚副总理 讨论深化防务关系

卡塔尔副总理于5月30日分别会见Tharman Shanmugaratnam总统和国务资政Lee Hsien Loong

【新加坡】总理Lawrence Wong于5月30日在第23届香格里拉对话会期间，会见了澳大利亚和卡塔尔的副总理，并与两国讨论了如何深化安全关系。

新加坡国防部表示，在与卡塔尔副总理兼国防事务国务部长Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani的会晤中，双方重申了两国之间热情友好的双边关系。

会议在总统府举行，新加坡国防部政务部长Desmond Choo也出席了会议。两位领导人讨论了如何深化在防务和能源安全等领域的合作。

Wong总理也对卡塔尔在促进区域稳定和推动中东对话方面所扮演的角色表示赞赏。

卡塔尔卷入了伊朗、美国和以色列之间的冲突，并支持了新加坡从该地区撤离其公民的努力。

Wong总理还在总统府会见了澳大利亚副总理兼国防部长Richard Marles，两位领导人就区域安全发展交换了意见。

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他们还期望在关键水下基础设施等重点领域深化双边防务合作，并加强两国军队对彼此在澳大利亚和新加坡的防务设施的互惠准入。

5月30日，总理Lawrence Wong会见澳大利亚副总理兼国防部长Richard Marles。 图片：MDDI

这是继两国于2025年签署加强防务合作协议之后的又一进展。

会晤期间，双方还重申了新加坡和澳大利亚之间“长期且多方面”的关系，以及两国之间密切的民间关系。

国防部表示，这建立在2025年取得的“重要里程碑”之上。当时，Wong总理与澳大利亚总理Anthony Albanese在第10届新澳领导人年度会议上，宣布将新澳关系提升为全面战略伙伴关系。

该部门表示，卡塔尔副总理还于5月30日在总统府分别会见了Tharman Shanmugaratnam总统和国务资政Lee Hsien Loong。

他还在5月29日于新加坡香格里拉大酒店会见了国家安全统筹部长兼内政部长K. Shanmugam。

这场年度防务峰会于5月29日至31日在该酒店举行。 海峡时报