Wong总理将于周一访问雅加达 与印尼总统Prabowo举行年度领导人非正式会议

此次会议将「探讨在共同利益和互惠互利的领域加强合作的途径」

Lawrence Wong总理此次雅加达之行，是在他上周刚结束对东帝汶为期两天的正式访问之后。 照片来源：商业时报资料照片

【雅加达讯】新加坡总理Lawrence Wong将于周一（7月6日）访问雅加达，出席新印领导人年度非正式会议，并与印度尼西亚总统Prabowo Subianto会晤。

这将是两位领导人之间的第二次领导人非正式会议。该年度会议是新加坡和印度尼西亚回顾双边关系、并为这两个东南亚邻国未来合作指明方向的最高级别平台。

新加坡总理公署（PMO）在周日的一份声明中表示：「此次领导人非正式会议重申了新加坡和印度尼西亚之间深厚而持久的双边关系，以及两国政府深化双边合作的承诺。」

Wong总理上一次接待Prabowo是在2025年6月于新加坡举行的领导人非正式会议上，当时这位印尼领导人正在进行国事访问，会议在各合作领域达成了19项可交付成果。

Prabowo总统当时表示，双方领导人举行了一次富有成效且成功的非正式会议。

两国就食品安全与农业技术、跨境电力互联与贸易、可再生与低碳能源技术、能源效率与节约，以及跨境碳捕获与储存方面的合作交换了谅解备忘录。

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加强合作

今年在印尼首都举行的非正式会议将「探讨在共同利益和互惠互利的领域为新加坡和印尼加强合作的途径」，Wong总理和Prabowo总统届时也将审视自上次会晤以来双边合作项目的进展。

他们还将就区域和全球发展交换意见。

在Wong总理此次访问之前，两国在过去一周宣布了一系列新的双边协议。

6月30日，新加坡国家环境局与印度尼西亚核能监管局签署了一项协议，将在辐射防护、应急准备、辐射监测以及监管政策制定等领域进行合作。

该合伙业务将涵盖联合培训、人员交流、研究合作以及技术交流。

早前的6月29日，永续发展与环境部长 Grace Fu 与印度尼西亚环境部长 Mohammad Jumhur Hidayat 签署了一项深化环境可持续性合作的协议。

该协议涵盖的领域包括跨界污染、废物管理、水和空气质量管理、气候变化，以及为支持向低碳经济转型所需的人力发展。

在雅加达期间，陪同Wong总理出访的包括副总理 Gan Kim Yong、国防部长 Chan Chun Sing、外交部长 Vivian Balakrishnan、社会及家庭发展部长 Masagos Zulkifli 以及人力部长 Tan See Leng。

在Wong总理出访期间，国家安全统筹部长兼内政部长 K Shanmugam 将担任代总理。

此次访问印度尼西亚是Wong总理本月的第二次海外访问。他于7月2日至3日对东帝汶进行了为期两天的正式访问，这是他首次以总理身份访问该国，也是自东帝汶于2002年独立以来，新加坡总理的首次到访。