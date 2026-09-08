陈振声：政治薪金框架将保留才干、奉献和“廉洁工资”原则

POLITICAL SALARIES REVIEW

现行框架于2012年制定，此后未曾更新

部长陈振声表示，这些原则构成了一个公平的框架，旨在“扩大能够实际考虑服务公共领域的新加坡人的人才库，同时保留政治服务的精神”。 图片：MDDI

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】公共服务统筹部长陈振声周二（9月8日）在国会上表示，政治薪金将继续遵循三大核心原则——才干、奉献和“廉洁工资”，同时也“明确挂钩”个人和集体表现。

陈振声在阐述政府对政治薪金检讨的回应时表示，这些原则构成了一个框架，旨在“公平地扩大能够实际考虑服务公共领域的新加坡人的人才库，同时保留政治服务的精神”。

陈振声指出，现行框架于2012年制定，此后未曾更新，因为政府因“当时的经济情况”而推迟了原定于2017年和2023年进行的检讨。他指出，这导致政治薪金冻结了15年。

去年12月，总理 Lawrence Wong 召集了一个新的委员会来检讨该框架。该委员会由新加坡液化天然气公司 (Singapore LNG Corporation) 主席 Gan Seow Kee 领导，成员包括来自私营和公共领域的其他七名成员。

该委员会聘请了全球人力资源咨询公司 Mercer，为薪酬实践和基准提供技术意见。

陈振声表示，这次检讨是必要的，因为现行框架若长期不变，将面临“失去其现实意义”的风险，从而削弱政府建立“新加坡所需的强大、多元化领导团队”的能力。

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该部长表示：“这次检讨的根本目的，是让我们有更好的机会建立一支一流的团队来为新加坡和国人服务。”

他补充说：“我们需要确保薪金框架与时俱进，这样，来自不同背景、处于不同人生阶段的有能力、有奉献精神的人才能挺身而出服务，而不仅仅是那些经济独立或做出了非凡生活方式选择的人。”

这包括三四十岁的年轻新加坡人，他们可能仍在发展事业、抚养家庭并承担着重大的财务责任。

陈振声说：“我们希望这样的人能够在他们的黄金时期进入公职，拥有精力与时间来积累经验、培养做出艰难决定的判断力，并与新加坡人建立联系和信任，带领新加坡前进。”

陈振声指出，这也包括那些事业有成的人士，尤其是在私营领域。他提到，新加坡一些大公司的首席执行官年薪达到600万或700万新元，甚至更高。

他说：“我们不试图也本不应该去匹配那样的薪酬。但我们不能假装这样的机会成本不存在。”

重申原则

因此，政治薪金框架基于三大核心原则，这些原则由2012年的委员会首次确立，并在本次后续检讨中得到重申。

政府同意委员会的评估，即这些原则仍然“健全且必要”，以便能够“建立一个强大、可持续的政治核心”。

第一是才干，意味着薪金框架应参考市场基准，这样具备合适才干的人才“不会因薪酬而却步”，愿意挺身而出领导国家。

第二是奉献，意味着框架应包含一个相对于市场基准的有意义的折扣，以体现政治服务的精神。

第三项原则规定，薪金应以“廉洁工资”的形式支付，不含任何隐藏津贴，以保持透明度和公众信任。

陈振声表示，除了这三项原则，政府还确认薪金应更明确地与绩效挂钩，其基础是那些对新加坡人至关重要的成果，并能反映国家的社会经济进步。