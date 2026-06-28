Pritam Singh再次当选，巩固其工人党党魁地位
一群不满的干部早前未能成功迫使其辞职
- 工人党主席Sylvia Lim（左）与秘书长Pritam Singh。Pritam Singh表示，关于他辞职的秘密投票结果显示“党内相当团结”。 照片来源：CMG
本文由AI辅助翻译
【新加坡】在一群不满的干部于同日早些时候的会议上未能成功迫使其辞职后，工人党党魁Pritam Singh在6月28日的党内选举中，在没有竞争对手的情况下再次当选。
分析师表示，此事巩固了他在新加坡最大反对党的领导地位。此前数年，他因前盛港集选区议员Raeesah Khan于2021年在国会撒谎事件而面临诸多挑战。
Pritam Singh在再次当选后对媒体表示：“党明白其宗旨是理性、负责任地行事，并忠实地代表新加坡人。
“如果我们想继续这样做，我认为我们必须像任何一个理性和受人尊敬的政党应该做的那样，团结一致。”
他补充说，关于他辞职的秘密投票结果显示“党内相当团结”，但他拒绝透露确切的票数。
主持该会议的阿裕尼集选区议员Gerald Giam表示，Pritam Singh获得了党内核心干部“远超绝对多数”的支持，这些核心干部人数略多于100人。
党内消息人士称，Pritam Singh获得了约八成的选票。
Giam说，会议进行了激烈而文明的讨论，只进行了一轮投票。
干部们能够提出他们的担忧，Pritam Singh也发表了声明并回答了他们的问题。他补充说：“针对当前的问题，有了一个恰当的问责和交代。”
这次大会是由25名不满的干部在2025年12月签署的一封信引发的，部分原因是Pritam Singh的法律纠纷。
议程共有三项：要求Pritam Singh就其导致法庭定罪的行为向干部作出交代；要求他辞职；以及如果他不辞职，就对他是否继续留任进行秘密投票。
当被问及心怀不满的干部时，Pritam Singh表示，他们提出的问题已经得到处理。
他补充说：“我很确定他们和我们所有人一样尊重民主程序，而这个决定就是干部们认为应该做出的决定。”
“有一份请愿书，这反映了我们在党内做事的方式。我认为说出我们的想法、分享我们的价值观很重要，而党正是这样做的。”
在投票前，由于不确定前党魁Low Thia Khiang是否继续支持其继任者，不满派一直在为Pritam Singh寻找挑战者。
6月28日一早，Low Thia Khiang在前往中午开始的会议途中告诉媒体，他继续支持Pritam Singh，从而平息了这些谣言。
特别干部大会结束后，下午3点举行了党两年一度的常规内部选举。工人党主席Sylvia Lim也再次当选，她自2003年以来一直担任该职位。
该党还选出了其最高决策机构——中央执行委员会（Central Executive Committee, CEC）的另外12名成员。大多数成员是从上届中委会连任的。
这12人中有三人不是现任议员——Low Thia Khiang、资深中委Tan Kong Soon以及唯一的新成员，高级律师Harpreet Singh。他在2025年5月的上一届大选中，作为工人党榜鹅集选区团队的一员参选。
该党仍可增补另外七名成员进入中委会，并且通常在选举后约一个月进行增补。
选举结束后，Harpreet Singh在一篇社交媒体帖子中表示，工人党干部在重新选举Pritam Singh时并非出于“盲目忠诚”。
他说，相反，他们是根据他的往绩进行了仔细的评估。
他在领英（LinkedIn）上说：“我们都通过他不知疲倦的服务、在持续政治压力下的沉着冷静，以及他稳健、审慎的领导力看到了这一点，这些特质带领党在新加坡国会历史上取得了重要的里程碑。”
他补充说，这次投票是为了决定，在高等法庭维持他向国会特权委员会撒谎的罪名成立后，Pritam Singh是否仍然适合领导该党。
他说：“这一切都不是要否定法庭的裁决——判决成立且必须受到尊重。但在评估一个人的品格时，他的全部历史都很重要。”
这些会议召开的两个月前，Pritam Singh因处理Raeesah Khan事件时在国会撒谎而被定罪，并收到了中委会的正式谴责信。
中委会是针对一个纪律小组的调查结果作出回应，该小组成员包括盛港集选区议员Jamus Lim和He Ting Ru，以及前后港议员Png Eng Huat。该小组发现，Pritam Singh在处理Raeesah Khan向国会撒谎一事的相关行动中，违反了党章的两项条款。
国会特权委员会和法庭裁定，Pritam Singh曾引导Raeesah Khan将谎言维持了数月。他对此法庭定罪提出上诉，但高等法庭于2025年12月维持原判。
随后，国会于2026年1月宣布他不适合担任反对党领袖，不久后总理Lawrence Wong解除了他的职务。总理Lawrence Wong也曾邀请工人党提名另一位议员担任该职位，但该党拒绝了，坚称该职位应由国会最大反对党的领袖担任。
在党内选举后被问及反对党领袖一职时，Pritam Singh说：“没有变化……我们的政治体系运作方式是，总理做出决定，我相信他已经做出了他的决定。”
工人党新篇章的开始？
政策研究所高级研究员Gillian Koh表示，在Low Thia Khiang表达对Pritam Singh的支持后，这次“平稳的结果”在预料之中。
独立政治观察家Felix Tan表示，这一结果意味着大多数干部希望为这个问题“画上句点”，并将焦点重新放回国会和政策上。
他说，这个结果也传达了一个信息，即干部们认为党内没有更好的替代人选，并且他们希望保持稳定。
新加坡Solaris Strategies高级国际事务分析师Mustafa Izzuddin说：“看来，要求召开特别干部大会的是少数发声者，而不是支持Pritam的沉默大多数。”
Pritam Singh的选举记录也是一个因素。
Mustafa说：“正是在他的领导下，工人党在1988年集选区制度形成后，获得了国会有史以来最多的议席，并让人们产生了一种看法，即只有工人党参选，那些有竞争的选区才会与执政党展开激烈角逐。”
在2025年5月的大选中，Pritam Singh带领工人党赢得了史上规模最大的国会团队，包括10名议员和两名非选区议员。
Gillian Koh指出，该党已着手展示其拥有自己的问责程序。
“随着这12位蓝衣军团进入国会，工人党是时候翻过这一页，并借助在基层的势头来加强新加坡的反对党运动了。”
战略咨询公司BowerGroupAsia Singapore的董事总经理Nydia Ngiow表示，相比于因几年前的问题而引发的长期不满，一个稳定的领导层能更好地服务于工人党作为政府制衡者的角色。
她指出，更有趣的信号来自工人党主席Sylvia Lim，她谈到自己担任该职位已有23年之久。
“她的言论指向了最终的交接，这表明在明年庆祝建党70周年之际，工人党正开始认真思考其领导层的下一篇章。” 海峡时报
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