盈利与使命并行：Kim Choo Kueh Chang从寻求上市到守护传统的转型之路
希望在延续家族传统精神的同时，也勇于尝试创新
- 第三代传人Edmond Wong并不关注“虚荣”的指标，而是致力于“维持一门好生意”。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》
本文由AI辅助翻译
【新加坡】数年前，游客可以在Kim Choo Kueh Chang的樟宜机场餐厅品尝娘惹美食。本地人则可以到其位于爱雍·乌节（Ion Orchard）或世纪广场（Century Square）的售货亭，随手买上一串娘惹粽。
如今，该品牌仅剩下位于Joo Chiat Place和东海岸路的两家分店。早前出售或上市的计划也已被搁置。
但如果你问这家家族企业的第三代传人Edmond Wong，他会说这次的规模缩减并非失败的迹象，而是家族努力“守护真正重要的东西”的证明。
尽管业务规模有所精简，Kim Choo的营收每年仍在持续攀升。但同时担任业务发展和企业社会责任总监的Wong并不关注“虚荣”的指标。相反，他致力于“维持一门好生意”，他认为这意味着保护文化遗产和维系一个社群。
而这次的业务重组也并不意味着Kim Choo放弃了扩张。Wong说：“我们当下的增长策略不是为了增长而增长，而是为了一个好的目标而发展。”
鲜活的历史
Wong的祖母，与品牌同名的Lee Kim Choo，在第二次世界大战后的一棵榕树下创立了这家食馆，之后她获得银行贷款，在一家店屋里安顿下来。
他的父母后来继承了家业，并推出了新产品——例如鸡肉粽、素粽和迷你版的粽子——并不断扩大业务。
Wong曾是一名程序员，于2009年加入Kim Choo，因为当时公司正面临人力短缺。当时，政府为控制新加坡对外国劳工的依赖，实施了严格的人力限制。
他的兄弟们，一位曾是会计师，另一位曾是教师，也同样回归以支撑家族生意。他们带着对业务革新的想法回来，并获得了试验的空间。
“我的父母非常愿意让我们去试错。所以我想这就是我们愿意回来的原因。”
多年来，他们为维持生意活力进行了多次变革。
事实上，有些尝试并未能存活下来。Kim Choo曾试图用一间清真厨房开展清真粽子业务，但因人力短缺而失败。公司也曾开设餐厅和商场售货亭，但后来由于对资源紧张和运营成本（如人力和租金）的担忧日益加剧而关闭。
但其他的举措则更为持久。
Wong回忆起童年时听过的一个故事：一位看不见的哥哥和一位不能走路的弟弟合力从火灾中逃生。这个故事启发了他雇佣残障人士来为公司工作。
他记得祖母曾“收留街上的人为她工作”，他相信祖母也会支持他的想法。
Kim Choo目前在其工厂和门店雇佣了约15名残障人士。许多人在食物准备方面表现出色，能够执行重复而精确的任务，例如修剪蘑菇蒂和称量肉块份量。
Kim Choo不再内部处理送货，而是将糕点和粽子送达顾客的最后环节外包出去，以便腾出人手进行食品生产。
兄弟几人还将自动化引入了生产流程。
Wong说，为了保持产品质量，一些步骤仍需手工完成。例如，粽子需要手工包裹，因为班兰叶的形状和大小各不相同。
但他补充说，其他一些流程则可以缩短。
他的祖母和父母过去常常用手淘洗和浸泡糯米——这个过程可能需要四到六个小时，因为新加坡的米是进口的，陈米在烹煮前需要更长时间吸收水分。
这种漫长的准备时间意味着企业很难灵活调整产量。
在申请了政府津贴并考察了中国大陆、日本和台湾的现有技术后，Kim Choo为准备工序开发了专有技术。
Wong说，现在公司可以在10分钟内“处理”好糯米，而且品质更稳定。他承认，小时候有时会吃到祖母粽子里未煮熟的米粒。
公司每天生产约2000个粽子，每种糕点生产50包——由于不使用防腐剂，产量是受控的。
Wong亦将Kim Choo视为一个传承品牌，而不仅仅是独立的餐饮摊位。它从一个主要在农历新年和端午节期间消费的“节庆产品”，变成了如今祖父母带孙辈光顾、本地人与外国朋友分享的地方。
它是包括酒店在内的几家合作伙伴的原始设备制造商（OEM）。
Kim Choo的东海岸分店是新加坡旅游局的新加坡游客中心之一，公司也在此举办导览和工作坊。
由Wong的兄弟经营的娘惹服装精品店Rumah Kim Choo，已将业务版图延伸至时尚领域，其产品已在世界各地的时装秀上展出。
这些在扩张和多元化方面逐步的努力取得了回报。在2010年代初期，公司营收同比增长了15%，然后是20%，之后稳定在约30%的年增长率。
“直到最近，我们才看到增长进入平台期，”Wong说。在最近一个财年，营收增长放缓至约10%，他将此归因于市场上模仿品牌的兴起。
策略性让步
在扩大业务规模的过程中，这个家族开始考虑公开上市。
Wong回忆当时的想法，上市将能筹集资金，从而扩大厂房空间、增加招聘并提升产能。他补充说，在设想的理想情况下，任何未使用的空间还可以出租。
国际化是这条上市之路的一部分，Kim Choo开始探索生产酱料用于出口的想法，因为酱料产品面临的限制比肉类产品少。
一家中国企业曾表示有兴趣收购Kim Choo 60%的股份并将其在海外上市，但经过数月考虑，家族拒绝了这一提议。虽然估值很吸引人，但Wong担心这会“改变整个业务体系”。
他也开始感觉到自己被数字所主导。Wong担心，即使营收增加，利润率也受到挤压。
规模大未必就是好。他说：“为了增长营收而增长营收，这‘纯粹是为了虚荣’。”
Wong回忆道：“（这种对愿景和增长的关注）愈演愈烈，直到我问自己：‘我做这些到底是为了什么？我甚至没有时间陪伴家人。’”
在向家人表达了他的担忧后，他们一致同意搁置上市的雄心，而不是一味地追赶目标。
但Wong表示，公司并未停滞不前。相反，它正在选择如何有目的地成长。
虽然品牌植根于传统风味，但它也在创新产品以吸引年轻顾客。Kim Choo最近推出了一款松露粽，一款巧克力粽也正在研发中。
随着柔佛-新加坡经济特区的宣布，公司也正在探索在马来西亚设立酱料生产设施的潜力。
Wong说，这将克服新加坡的空间限制问题，并简化获得清真认证的流程。
虽然食品目前仍是公司的主要驱动力，占业务的80%，但他设想Rumah Kim Choo的业务占比会逐渐扩大。
“也许你可以在其他地方找到我们的精品店，”他说，并推测该品牌甚至可能被分拆出去独立运营。
谈及Kim Choo的旅游业务部门，他注意到“对体验式活动的需求日益增长”。
Wong说：“我认为扩大营收规模对我们来说至关重要，因为没有这个基础，我们就无法做所有这些事情。”
但他总结道：“如果我们扩张时丝毫没有思考我们最初是如何创业的，我想我们肯定会……失去我们的灵魂，而Kim Choo也将变得不同。”
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