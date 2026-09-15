公共服务署正在审查一篇论文，该论文指称公务员在未公布的地铁站附近不成比例地购买房产

公共服务署：若有实质性依据，将把任何问题转交贪污调查局

论文作者发现，与非公务员对照组相比，公务员在规划中的地铁站附近的购房强度更高。 照片：商业时报资料

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】公共服务署（PSD）正在审查一篇由美国非营利组织发表的研究论文，该论文声称新加坡公务员不成比例地购买了尚未对外公布的地铁站附近的房产。

公共服务署于周一（9月14日）表示，正在研究该学术工作论文中的数据和方法，并“若有实质性依据”，将把任何问题转交给贪污调查局（Corrupt Practices Investigation Bureau）。

该部门隶属于总理公署。其发言人在回应媒体询问时表示：“我们非常严肃地对待任何有关廉正的担忧。”

美国国家经济研究局（NBER）是一家总部位于马萨诸塞州剑bridge市的私人机构，该机构于9月发表了这篇题为《社会规范能否替代执法？来自新加坡公职人员购房的证据》的工作论文。

该论文署名的作者是哥伦比亚大学的 Tomasz Piskorski、斯坦福大学的 Amit Seru 和 Chun Zhao，以及香港大学的 Jian Zhang。

作者们表示，他们希望研究崇尚廉洁的社会规范是否可以替代正式执法，以阻止公职人员的不当行为。

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其工作论文的第一行写道，他们与一系列人士的“讨论中受益匪浅”，其中包括经济学家 Li Shengwu，他是国务资政李显龙（Lee Hsien Loong）关系疏远的侄子。

其他被致谢的人士包括新加坡国立大学（国大）的几位现任和前任学者，如 Sumit Agarwal、Jessica Pan、Ivan Png 和 Bernard Yeung。Png 告诉《海峡时报》，他已要求该论文的主要作者删除他的名字，并补充说他对此手稿并不知情，也未曾发表评论。

该论文研究了地铁系统规划扩张周边的住房交易，使用了其所称的“全量住房交易”（universe-level housing transactions）数据。

作者表示，他们研究的起点是收集新加坡法律文件中的私人产业（Private Property）交易数据，并将买家与新加坡政府电子名录（一个公职人员在线数据库）进行关联，以识别公务员并追踪他们的交易历史。

他们接着重点关注在规划中但尚未公布的地铁站附近，于公布日期前后发生的购房行为。

作者们说：“我们发现了公务员进行知情交易的明确证据。”

他们引述研究结果称，与具有相似人口特征和住房消费行为的非公务员对照组相比，公务员在规划中的地铁站附近的购房强度更高。

该论文指出，这种效应集中体现在项目公布前的一到两年内，以及与铁路规划相关的中层官员和机构中。

研究人员称，这种模式带来了“可观的个人收益”，并且也出现在其亲属中，他们认为这与信息泄露的情况相符。

该论文指出，作为 NBER 发表的一篇工作论文，它是“为讨论和评论目的而分发”。它未经同行评审，也未经过 NBER 官方出版物所要求的董事会审查。

同行评审是一个学术过程，由同行专家或学者独立评估论文的有效性、质量等因素。

数据与方法

研究人员通过追踪公务员和其他个人的房屋交易活动得出结论，其数据来自三个渠道，其中之一被描述为“专有来源”。

该专有来源被描述为包含了截至2013年“大量”新加坡居民样本的人口统计细节和居住地址，但未提供更多细节。《海峡时报》已联系该论文的作者，以了解此来源的更多详情。

另外两个数据来源包括：2007、2009、2011、2013、2015和2022年新加坡政府电子名录（SGDI）上列出的六批公务员，以及新加坡房地产代理理事会的持牌房地产经纪人公共登记册。

研究人员还使用 OpenAI 的 GPT 4.0 对 SGDI 数据进行了增强处理，将职位头衔映射到高、中、低三个级别，以测试知情购买行为是否更集中于某些级别的官员。

论文指出，所有三个数据来源都与1995年1月至2019年12月间向土地所有权登记处提交的私人产业交易的法律文件或中止转让的申请（Caveat）中的房产交易数据进行了整合。这些数据包括买卖双方的姓名。

与此同时，研究人员通过查找在公务员登记住址下被列为共同居住者或共同登记者的人，来确定公务员的关系人。

论文指出，为便于阐述，这些人被称为“亲属”，因为研究人员旨在测试地铁站公布前后知情购买行为的溢出效应。

研究人员使用地图工具对地铁站进行地理编码，以识别出位于规划站点1公里、1.5公里或2公里半径范围内的私人住宅。

论文指出，对照组由在年龄、性别、婚姻状况、种族和估计月收入方面大致相似的个体组成。其收入估算采用的数据集，来自 Agarwal 在2014年合著的一篇论文中使用的专有消费者金融交易数据。

研究发现

研究人员估计，与匹配的对照组相比，在规划中的地铁站对外公布前的几年里，公务员及其认定的亲属在地铁站附近额外购买了约221处房产。

他们的分析发现，这一差异具有统计显著性。

根据他们的计算，这些交易的总价值约为2亿7000万新元。

其中，公务员在项目公布前的两年内进行了约113笔购买，价值约1亿3800万新元。被认定为公务员亲属或共同登记者的人在公布前的三年内进行了108笔购买，价值约1亿3200万新元。

这些数字代表所购房产的估计总价值，而非买家所获利润。研究人员表示，这些投资的收益“相对于公务员的收入而言，具有经济意义”。

对公务员而言，这种差异集中在项目公布前的一至两年期间。

研究人员的基线分析侧重于规划站点1公里范围内的房产，但他们发现，当半径扩大到1.5公里和2公里时，公务员的购房强度也出现了类似的增长。

他们还发现，与可比房产相比，这些房产后来产生了正回报，且收益在较短的持有期内尤为显著。

根据预测估计，这些买家也更可能提早出售房产，尤其是在购买后的第一至八年内。研究人员称，这种模式符合投资驱动行为和及时退出的特点。

这些购房行为也集中在中层公务员中，而非最高级官员或初级员工。此外，研究人员还发现，在参与铁路线路规划机构工作的官员中，这种效应更为显著。

研究人员在分析中表示，这种模式符合预期，因为中层官员面临的净诱惑最大，他们既有足够的资源采取行动，又比高级官员承受较低的预期审查和声誉成本。

作者还将公务员的交易模式与房地产经纪人和公司董事会成员等群体进行了比较。但他们发现，这两个群体在未公布的地铁站附近的购房活动均未出现类似的增长。《海峡时报》