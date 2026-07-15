审计长报告：政府机构在合约与收入管理方面存在疏漏

其中包括建屋局购屋津贴和赌场禁门令执行方面的问题

审计长公署于7月15日发布的报告也指出了与新加坡国家癌症中心新大楼发展项目相关的财务治理问题。 照片：BT档案

【新加坡】新加坡的公共账目监督机构在其最新审计报告中，指出了政府机构普遍存在的疏漏与违规行为，其中包括建屋发展局 (建屋局) 的购屋津贴以及赌场禁门令执行方面的问题。

报告还重点指出了与新加坡国家癌症中心新大楼发展项目相关的财务治理问题。

审计长公署 (AGO) 在周三（7月15日）发布的最新报告中表示，已通过管理层建议书向受审计的机构发出了共136项审计结果。

这份2026年版的报告审查了政府的财务报表，以及三个法定机构、四家政府持股公司和另外两个账户的财务报表。

审计长公署还发现，多个部门和法定机构的记录中可能存在违规行为，并且在合约、运营和收入管理方面存在疏漏。

该报告已于7月2日提交给总统，并于周二呈交国会。

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财政部 (MOF) 在周三的一份声明中表示，政府严肃看待审计长公署的意见，并已采取措施予以解决。

财政部补充说，一旦发现疏漏，相关机构会彻查根本原因并立即采取纠正措施。这些措施包括追回任何多付款项、改进流程、更好地利用科技，并在必要时采取纪律处分。

声明指出：“政府严肃对待审计记录中发现的任何违规行为。”

声明还补充道：“有理由怀疑的情况下，案件已移交警方处理。任何不当行为都将受到严肃处理，并对相关人员采取适当行动。”

审计长公署的其中一项发现是，卫生部 (MOH) 未申报新加坡国家癌症中心项目节省的1亿4796万新元资金。

卫生部随后用这笔节省下来的资金资助了三个项目，其中两项此前曾被发展规划委员会否决。

审计报告还发现，卫生部存在项目开工或完工后才获得批准的情况，以及一笔220万新元的损失与开支款项缺乏充分证明。

卫生部在一份声明中表示，该部和MOH Holdings将继续加强其系统和管控，以确保所有当前和未来项目的严谨性、一致性和问责制。

审计长公署也指出了建屋局在审核各类购屋津贴资格方面存在的问题。

报告指出：“这导致组屋被分配、津贴被发放给不符合资格的申请者。津贴的附加条件也可能未得到遵守。”

报告还发现，一家提供停车场巡逻和执法服务的承包商所提交的巡逻记录存在重大差异。建屋局初步估计，可能向该承包商多支付了970万新元，用于未履行的工作。

审计长公署还指出，建屋局的家居改进计划合约的估价变更指令存在错误。在抽查的合约中，这导致了总计102万新元的付款不足和约25万新元的超额付款。

此外，尽管申请人不符合资格标准，建屋局仍批准了总额达2499万新元的季票停车和家庭季票停车的申请与续期。

商用车辆的季票停车收费率不正确，导致估计少收了100万新元。

建屋局在一份声明中表示，已“采取紧急措施纠正已发现的违规行为，并加强流程和管控，以在我们项目和运营的管理中维持高标准的治理和问责制”。

其他可能存在的违规行为也见于多个机构，包括国防部、卫生部、新加坡体育理事会、新加坡知识产权局 (知识产权局) 以及市区重建局 (URA)。

这些问题包括可能伪造的报价单、倒填日期的质检报告，以及在公开信息技术采购中提交的投标书可能存在违规行为。

此外，在教育部，发现了用于任命官员的批准电邮可能系伪造。教育部表示已报警并解雇了相关负责人。

审计长公署表示，它严肃看待任何为审计目的而提供虚假信息的行为。

报告还详细说明了其他政府部门和机构在津贴和优先计划管理、财务控制方面的疏漏、信息技术管控的薄弱环节，以及为审计提供的记录中可能存在的违规行为。

关于培训津贴的专题审计观察

审计长公署对由新加坡技能创前程发展局 (SSG) 和新加坡劳动力发展局 (WSG) 管理的九项培训津贴计划进行了专题审计，审计期间共发放了26.2亿新元的津贴。

报告指出，总体而言，这两个机构在整个津贴管理周期中都已建立了相应的流程和管控措施。

发现需要改进的领域包括：向不合格的受训者发放津贴；受训者通过参加大量由其雇主举办的课程，可能利用了课程费用资助机制的漏洞；以及在监督进度报告方面存在疏漏。

审计长公署也注意到，像建屋局、市区重建局和知识产权局等机构已越来越多地采用自动化工具和数据分析来提高效率和加强合规性。

财政部在其声明中表示，将在合约管理、运营、收入、津贴和优先计划、财务及信息技术管控等领域做出改进。

财政部指出，审计长公署还强调了另外三个需要改进的领域，涉及采购评估、处理已发现的收费和支付错误，以及利益冲突申报的管理。

声明称，各机构正在这些领域加强内部控制和收紧流程。

财政部表示：“公共服务部门致力于维护我们的治理、廉正和问责标准。良好实践和需要改进的领域将在所有公共机构之间共享。”

财政部补充道：“我们将吸取报告中的教训，以加强公共资源的管理，并在整个公共服务部门巩固良好治理的文化。” 海峡时报