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尚穆根：针对印度裔的种族主义言论“可耻”且已越界，警方正在调查

部长表示，数码发展及新闻部将要求平台删除此类违反指导原则的言论

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    • 高级政务部长 K Shanmugam 表示，他决定点名批评发表此类言论的人，以防这种行为常态化。
    • 高级政务部长 K Shanmugam 表示，他决定点名批评发表此类言论的人，以防这种行为常态化。 图片来源：ST

    Wong Pei Ting

    Published Sat, Sep 5, 2026 · 07:29 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】高级政务部长 K. Shanmugam 于9月5日表示，警方正在调查与尼泊尔洪水以及新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 对印度航空 (Air India) 的投资相关的种族主义和排外言论。

    K. Shanmugam 在忠邦社交空间 (Social Space @ Chong Pang) 接受媒体采访时指出，一些针对这些事件的网上评论“可耻、恶劣且完全不可接受”，其中提到了蛇、咖喱、印度煎饼、黑魔法及其他种族主义的刻板印象。

    这位国家安全统筹部长表示，他决定点名批评发表此类言论的人，以防这种行为常态化，因为这会拉低公共讨论的水平并影响社会和谐。

    他说：“这些人应该被揭露身份并受到处理，而不是被允许躲在网络的匿名性背后。”

    他补充说，数码发展及新闻部也将要求平台删除此类违反指导原则的言论。

    K. Shanmugam 指出，在8月26日尼泊尔已导致超过1200人死亡的山洪暴发中，有九名新加坡人失踪。他点名批评了那些称失踪者“不是我们自己人”的言论。

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    他还特别指出一条评论称“所有 ABNN 看上去都一样”，该缩写是对印度裔的贬义词。

    他质问道：“这到底是些什么样的人，会站出来对失踪人员说出这样的话？”

    “这真的需要一个内心非常丑陋的人才能做到。我认为我们需要把这种行为指出来。”

    该部长还提请注意，在有报道称印度航空正向其股东（包括新航 (SIA)）寻求约15亿美元的投资后，淡马锡 (Temasek Holdings) 首席执行官 Dilhan Pillay Sandrasegara 和该投资巨头的高级管理层在网上遭到了攻击。

    淡马锡持有这家新加坡国家航空公司的多数股权。

    K. Shanmugam 表示，这些攻击是“恶毒的”，其中有评论称，淡马锡首席执行官会因为自己是印度裔而偏袒印度航空。

    他说：“这是恶劣的诽谤。”

    在他接受采访后，内政部跟进发布了一份包含20个种族主义言论案例的清单。这些评论大多发布在本地新闻媒体的社交媒体评论区。

    这些评论使用各种侮辱性词语指代印度裔人士，包括“CECA 脸”一词。CECA 指的是《全面经济合作协定》(Comprehensive Economic Cooperation Agreement)，是新加坡和印度于2005年6月签署的一项双边自由贸易协定。

    SPH Media 在回应媒体询问时表示，将与当局合作，确保其平台遵守法规。

    SPH Media 出版九种报刊，其中包括《海峡时报》(The Straits Times)。

    其发言人表示：“作为国家级新闻公司，SPH Media 及其旗下刊物致力于负责任的讨论，这体现在我们所有新闻编辑室的编辑立场上。”

    “我们谴责那些与我国核心价值观背道而驰的煽动性和诋毁性言论。”

    K. Shanmugam 指出，发表此类言论的只是一小部分人，但他强调，新加坡绝不能允许少数人“毒化整个社会关系之井”。

    例如，新加坡各族人民都慷慨地为尼泊尔的救援工作捐款，红十字会已筹集超过300万新元。

    即便如此，部长表示，近来种族主义言论明显增多，尤其是在涉及新加坡印度裔时。他补充说，其中一些言论源自海外，并在海外势力的煽动下传播。

    尽管新加坡已采取强硬立场来保护其多元种族、多元宗教的社会结构并维护社会和谐，但这种情况依然发生。

    他说：“今天是印度裔，明天就可能是马来裔，后天又会是华裔。在这种情况下，如何实现社会和谐？”

    他指出，虽然部分公众中总是存在潜在的种族主义，但近期网上针对印度裔的攻击行为让一些人变得更加肆无忌惮。

    他说：“过了一段时间，如果人们开始在公开场合说同样的话，然后当政客们看到其中有利可图时，这就会成为政治、公共和社区讨论的一部分。”

    K. Shanmugam 表示，虽然新加坡尚未到此地步，但这已在许多国家发生，包括发达国家。

    他说：“我不得不比我希望的更频繁地谈论这个问题，这是因为这种（行为）在网上变得越来越频繁。”

    K. Shanmugam 表示，重要的是要承认新加坡人并不能对种族主义免疫，政治和社区领袖对言论的基调负有一定责任。

    他说：“我们的责任是承认这一点，并努力确保（这种种族主义）不会显现出来，而不是火上浇油，让它爆发出来。”

    作为一个小型的、多元种族、多民族的国家，如果新加坡因种族或宗教界线而分裂，它将失去使其强大的团结力量。

    他补充说：“届时将出现恶意和猜疑的情绪，我们所有人都将受害。”

    “我们不应容忍这种行为。这不代表我们新加坡人的本色。” 《海峡时报》

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