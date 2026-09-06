国务资政李显龙：针对印度社群的种族主义和仇恨言论令人深感不安；国人须抵制仇恨

他在Facebook贴文中表示，新加坡向来容易受到煽动对立与分裂情绪的影响。

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】国务资政李显龙于周日（9月6日）表示，在尼泊尔洪灾悲剧发生后，看到针对印度社群的种族主义评论和仇恨言论令人深感不安。他呼吁新加坡人“抵制仇恨”。

他表示，在这种时刻，人们的反应应该是同情和团结。他还补充说，新加坡人应该不分种族、语言或宗教，相互支持。

他在Facebook贴文中表示，新加坡向来容易受到煽动对立与分裂情绪的影响，例如煽动种族偏见和敌意的诱惑。

他补充说，虽然国家努力促进种族间的宽容和尊重，但人类并非对种族视而不见，种族和宗教将永远是社会的一道断层线。

李显龙表示，因此新加坡必须继续努力加强凝聚力，维护种族和谐。

他说：“当这类事件发生时，领导人必须以力量和信念发声，指出现状，谴责操纵卑劣情绪的行为，并呼吁所有新加坡人团结一致。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

他指出，内政部长兼律政部长 K Shanmugam 已在9月5日发表声明，阐明了相关问题。

K Shanmugam 曾向媒体透露，警方正在调查与尼泊尔洪灾以及新加坡航空公司（SIA）投资印度航空公司相关的种族主义和排外言论。

K Shanmugam 表示，一些针对这些问题的网上评论“可耻、恶意且完全不可接受”，其中提到了蛇、咖喱、印度煎饼、黑魔法以及其他种族主义的刻板印象。

他说，他决定公开点名发表此类评论的人，以防止这种行为正常化，因为这会贬低公共讨论的水平，并影响社会和谐。

K Shanmugam 表示，数字发展及新闻部也将要求平台删除此类评论，因为它们违反了指导原则。

他还指出，在有报道称印度航空公司正向包括新加坡航空公司在内的股东寻求约15亿美元投资后，淡马锡 (Temasek Holdings) 的首席执行官 Dilhan Pillay Sandrasegara 以及这家投资巨头的高层管理人员都在网上遭到了攻击。

K Shanmugam 说，这些攻击是恶劣的，其中包括“恶意和诽谤性”的评论，称淡马锡首席执行官因为是印度裔而会偏袒印度航空公司。

李显龙指出，新加坡领导人近年来已就涉及种族和宗教的类似事件发表过讲话。

在他于2021年担任总理时发表的国庆群众大会演讲中，他谈到了与冠病病毒相关的反印度情绪。

李显龙补充说，在2025年大选期间，总理 Lawrence Wong 也不得不公开谴责利用宗教煽动穆斯林选民反对政府的企图。

李显龙说：“正是在这样的时刻，我们才意识到国家信约中字句的全部意义，以及我们为实现这些理想而竭尽全力的重要性。” 海峡时报