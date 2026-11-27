实际收入增长放缓，非PMET失业率上升：人力部称新加坡劳动力市场现放缓迹象
但调查结果显示结果“总体向好”，实际收入中位数仍增长2.2%
- 新加坡劳动力参与率的下降主要反映了人口老龄化，而非经济状况疲弱。 照片：CMG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】我国劳动力市场在2026年出现“放缓迹象”，实际收入增长速度放缓，非专业人士、经理、执行人员和技术人员（non-PMET）的失业率上升。
周五（11月27日）发布的《新加坡劳动力预估报告》显示，职业流动性也有所下降。人力部补充说：“前瞻性指标显示，企业在扩大员工规模和提高工资方面仍持谨慎态度。”
尽管如此，人力部称劳动力市场“具韧性”，结果“总体向好”。
人力部人力研究及统计司司长 Ang Boon Heng 指出，市场依然紧张，永久雇佣率高（居民雇员中为91%），资历过高的情况也略有下降趋势。
新加坡的资历过高率从前一年的19.4%降至2026年的18.7%，其中绝大多数资历过高的员工是自愿接受低于其资历水平的职位。
人力部指出：“总体而言，我们继续看到劳动队伍的就业情况相对稳定，且从事高技能岗位的比例不断增加。”
实际收入增长放缓
Ang 指出，实际收入持续增长，而整体失业率和与时间相关的未充分就业率仍然很低。
全职受雇居民的名义月收入总额中位数从前一年的5775新元增至2026年的6021新元。Ang 表示，这创下了历史新高，也是该指标首次突破6000新元。
收入排在第20百分位的居民，其名义收入从之前的3164新元增至3270新元。
然而，无论是名义上还是在计入通胀后，2026年的增长速度都慢于2025年。收入中位数的实际收入增长从4.1%放缓至2.2%，而第20百分位的收入增长则从3.6%放缓至1.3%。
人力部表示：“增长放缓部分反映了企业在加薪方面更为谨慎以及通胀率上升。”该部门补充说，在最近五年和十年期间，第20百分位的实际收入增长高于收入中位数。
非PMET人员流动性增加
居民的整体失业率保持在低位，其中专业人士、经理、执行人员与技师（PMET）的失业率大致保持稳定，2026年为2.7%，而前一年为2.8%。
但非PMET的失业率从2025年的2.8% 上升至2026年的3.5%。Ang 指出，这一增幅（达到2023年和2024年的水平）主要是由年长员工推动的。
他补充说，非PMET劳动队伍（包括服务人员和清洁工等职位）的人员流动性往往更高。
“我们不认为非PMET失业率的上升已导致他们在寻找工作方面遇到长期或持续的困难。”
PMET的长期失业率微升至0.7%（2025年为0.6%），非PMET的长期失业率也微升至0.7%（之前为0.5%）。
人力部表示：“这些数据接近历史平均水平，但PMET的失业率处于区间的较高端，反映出外向型行业的招聘活动放缓。”
因认为求职不会成功而放弃找工作的“灰心员工”人数保持在7100人的低水平，占居民劳动力的0.3%，与前两年比例相同。
与时间相关的未充分就业率（衡量愿意且能够承担更多工作的兼职员工比例）从前一年的1.9%降至1.7%。
换工作者减少，薪酬更高
在离职率下降和招聘放缓的背景下，职业流动性在2026年也有所下降，换工作的居民减少。
在过去一年中换工作的受雇居民比例从2025年的6.2%降至2026年的5.7%，延续了自2022年换工作高峰以来的逐步下降趋势。
在25至59岁的年龄组中，94.4%的换工作行为是自愿的，而非因裁员所致。
在这一年龄组中，自愿换工作者的薪酬结果更好——67%的人表示新工作的收入更高，而非自愿换工作者中这一比例为57.5%。
与此同时，在过去一年换过工作的25至64岁全职居民雇员中，有65.6%的人在2026年实现了实际收入增长，其中超过一半（57.3%）的增幅至少为5%。
人力部发现，实际收入增加的换工作者更普遍是大学学位持有者和PMET，因为他们更有可能在生产力高于平均水平的行业工作，例如金融和保险服务或信息通信业。
人口老龄化，参与率下降
人力部表示，新加坡的居民劳动力参与率（LFPR）在2026年持续放缓，延续了自2021年以来的下降趋势。这一趋势主要反映了新加坡人口的老龄化和退休，而非经济状况疲弱。
尽管25至54岁黄金工作年龄段的居民和年长者的参与率保持稳定或略有上升，但15岁及以上居民的劳动力参与率从2025年的67.9% 微降至2026年的67.8%。
人力部表示，作为一个超老龄社会，工作年龄人口中65岁及以上居民的比例持续增长。这个群体的参与率通常低于年轻年龄组。
尽管如此，与经济合作与发展组织（OECD）国家相比，新加坡的整体劳动力参与率仍是最高的国家之一。Ang 认为，这可能是因为其他国家也面临类似的挑战，同时也是因为我国一直在采取措施鼓励雇用和留住年长员工。
每年发布的《新加坡劳动力预估报告》关注的是就业市场的结构性指标，而非季度间的变动。
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