革新党领袖 Kenneth Jeyaretnam 去世，享年67岁

已故政治家的妻子表示，小型家庭葬礼的细节仍在敲定中。

【新加坡】革新党（RP）秘书长、资深反对党人士 Kenneth Jeyaretnam 于周六（7月18日）去世，享年67岁。

其妻子 Amanda Jeyaretnam 于周日下午在Facebook发文宣布了他的死讯。她表示，Jeyaretnam“在家人的陪伴下，在睡梦中安详离世”。

她补充说，小型家庭葬礼的细节仍在敲定中，纪念其一生的追悼会将在晚些时候安排。

她写道：“感谢你们的爱与支持，也感谢所有曾到医院探望他的人。请相信，这对他的意义重大。”

在2024年7月6日的一篇Facebook帖子中，Jeyaretnam 曾表示自己“病重”，并一直在伦敦接受治疗。他说自己患有深静脉血栓和双侧肺栓塞，并已从肺炎中康复。

他还发布了一封电子邮件的截图，显示他正在伦敦接受医疗护理和治疗，无法乘机。

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当时，Jeyaretnam 因可能触犯藐视法庭相关法律，正受到新加坡警方和防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办公室的调查，并被要求接受问询。

Jeyaretnam 是已故反对党议员 JB Jeyaretnam（通常被称为 JBJ）的长子。JB Jeyaretnam 是1981年首位当选为独立后新加坡国会议员的反对党政治家，并于2008年创立了革新党。

Jeyaretnam 曾就读于东南亚联合世界学院和英国的查特豪斯公学。1983年，他毕业于剑桥大学，获得经济学双重一级荣誉学位。

之后，他投身金融业，最初在 HSBC 旗下的商人银行子公司 Wardley 担任信贷分析师，后陆续任职于 Continental Bank、Banque Indosuez、Lehman Brothers 和 Nomura International。

在其父亲于2008年9月去世后，Jeyaretnam 从2009年4月起接手领导革新党。

他曾三次参加大选，作为革新党团队的一员，分别在2011年和2015年角逐西海岸集选区，以及在2020年于宏茂桥集选区挑战时任总理 Lee Hsien Loong 的团队。革新党每次都未能成功。

他还参加了2013年的一场补选。此前，人民行动党（PAP）议员 Michael Palmer 因婚外情辞去执政党职务，并放弃了他在榜鹅东单选区的国会议席。

Jeyaretnam 与新加坡民主联盟的 Desmond Lim 的总得票率不足2%。工人党的候选人 Lee Li Lian 在这场四角战中获胜，参选的还包括人民行动党的 Koh Poh Koon。

Jeyaretnam 未参加2025年的大选。他在当年4月的一篇社交媒体帖子中解释说，他是采纳了“医生就近期一些健康问题的建议”后决定不参选的，但他并未具体说明是什么健康问题。

不过，他也在帖子中补充道：“但我并未退休，远非如此，并希望能尽早再次参选。”

Jeyaretnam 身后留下妻子和儿子 Jared。 海峡时报