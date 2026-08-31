The Business Times
business-time-50

新加坡工商联合总会主席Mark Lee将接替Teo Siong Seng出任新加坡企业发展局董事

Lee同时也是私人控股公司新纶控股的首席执行官。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Mon, Aug 31, 2026 · 04:20 PM
    • Lee也是在香港上市的晶苑國際集團 (Crystal International Group) 的非执行董事，该公司是全球最大的服装制造商之一。
    • Lee也是在香港上市的晶苑國際集團 (Crystal International Group) 的非执行董事，该公司是全球最大的服装制造商之一。 照片：《商业时报》资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】贸易及工业部 (贸工部) 已任命新加坡工商联合总会主席Mark Lee为新加坡企业发展局董事会成员。

    贸工部于周一（8月31日）表示，这项任命从9月1日起生效。Lee将接替太平船务 (Pacific International Lines) 执行主席Teo Siong Seng，后者即将卸任该机构董事。

    Lee为这家政府机构带来了丰富的企业和机构经验。除了在工商联合总会担任领导职务外，他还是私人控股企业新纶控股 (Sing Lun Holdings) 的首席执行官，该公司专注于工业、投资和房地产领域。

    他在企业界的其他职务还包括担任Blue Planet South East Asia的总裁，负责集团在该区域的环境、垃圾焚烧发电和废物管理业务。

    Lee也是在香港上市的晶苑國際集團 (Crystal International Group) 的非执行董事，该公司是全球最大的服装制造商之一。

    在私营领域之外，Lee于2016年被任命为由30名成员组成的未来经济委员会的委员。他也是新加坡国家文物局和广惠肇医院的董事会成员，并担任新加坡中华总商会的理事。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    新加坡企业发展局董事会现任主席是Lee Chuan Teck。

    9月1日交接后，这个由15名成员组成的董事会将继续囊括来自公共和私营领域的知名人士，例如淡马锡国际 (Temasek International) 首席财务官Png Chin Yee、经济发展局主席Png Cheong Boon，以及新加坡全国职工总会 (NTUC) 副秘书长Cham Hui Fong。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Enterprise SGSingaporeSingapore Business Federation

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Canadian Prime Minister Mark Carney speaking at a press conference in Ottawa, on Aug 22, after trade talks with the US collapsed.

    Canada’s fight with the US has far bigger stakes than trade

    Flagging concerns over persistent inflation, US Fed chair Warsh suggests monetary policy may need to stay restrictive or tighten more if price pressures fail to ease.

    What do rising US Treasury yields mean for Singapore investors?

    Why is Apac poised to become such a significant market for aviation?

    Asia-Pacific aviation: is up really the only way?

    SRI’s portfolio comprises six luxury apartments at Martin Modern across two, three, and four-bedroom units, with prices starting from $2,874psf.

    10 luxury apartments linked to S$3 billion money laundering case on Sep 23 auction block

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More