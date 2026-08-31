新加坡工商联合总会主席Mark Lee将接替Teo Siong Seng出任新加坡企业发展局董事

Lee同时也是私人控股公司新纶控股的首席执行官。

Lee也是在香港上市的晶苑國際集團 (Crystal International Group) 的非执行董事，该公司是全球最大的服装制造商之一。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】贸易及工业部 (贸工部) 已任命新加坡工商联合总会主席Mark Lee为新加坡企业发展局董事会成员。

贸工部于周一（8月31日）表示，这项任命从9月1日起生效。Lee将接替太平船务 (Pacific International Lines) 执行主席Teo Siong Seng，后者即将卸任该机构董事。

Lee为这家政府机构带来了丰富的企业和机构经验。除了在工商联合总会担任领导职务外，他还是私人控股企业新纶控股 (Sing Lun Holdings) 的首席执行官，该公司专注于工业、投资和房地产领域。

他在企业界的其他职务还包括担任Blue Planet South East Asia的总裁，负责集团在该区域的环境、垃圾焚烧发电和废物管理业务。

Lee也是在香港上市的晶苑國際集團 (Crystal International Group) 的非执行董事，该公司是全球最大的服装制造商之一。

在私营领域之外，Lee于2016年被任命为由30名成员组成的未来经济委员会的委员。他也是新加坡国家文物局和广惠肇医院的董事会成员，并担任新加坡中华总商会的理事。

新加坡企业发展局董事会现任主席是Lee Chuan Teck。

9月1日交接后，这个由15名成员组成的董事会将继续囊括来自公共和私营领域的知名人士，例如淡马锡国际 (Temasek International) 首席财务官Png Chin Yee、经济发展局主席Png Cheong Boon，以及新加坡全国职工总会 (NTUC) 副秘书长Cham Hui Fong。