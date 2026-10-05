洗钱犯苏海金等三人名下被查封的圣淘沙湾别墅上市出售

所有资产出售所得将全部上缴政府统一基金

位于圣淘沙湾、由被定罪的洗钱犯 Zhang Ruijin 及其情人 Lin Baoying 拥有的三栋别墅正在出售。 照片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡]《海峡时报》（The Straits Times）获悉，与新加坡最大洗钱案有关的三栋位于圣淘沙湾（Sentosa Cove）、附带私人游艇泊位的别墅已上市出售。

位于 Cove Drive 143号和145号的一幅合并后的99年租赁地契地块也已挂牌出售。

根据新加坡土地管理局 (土管局) 的文件，这块之前建有两栋别墅的地块，其业主为已被定罪的洗钱犯 Su Haijin。

另外两栋位于 Ocean Drive 38号和40号的别墅由 Lin Baoying 持有，而位于 Pearl Island 13号的一栋别墅则由其情人 Zhang Ruijin 持有。

根据土管局的记录，这三名外国人是各自房产的注册业主，但他们处置这些房产的权利现已被法律剥夺。

这些位于新加坡顶级滨水住宅区的房产，是商业事务局调查中查获的价值30亿新元现金和资产的一部分。

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《海峡时报》的调查发现，这些别墅以及 Su Haijin 的海景地块已由豪宅经纪公司 List Sotheby’s International Realty (ListSIR) 以收集意向书 (EOI) 的方式进行销售。

在收集意向书的销售模式下，潜在买家需在指定截止日期前提交不具约束力的报价，以表明其购买意向。

JLL Singapore 的执行董事兼土地与集体出售主管 Nicholas Ng 表示：「收集意向书的过程透明且保密，能让卖家在接触更广泛潜在投资者的同时，衡量市场兴趣。」

Su Haijin 的这块空地面积为18,740平方英尺，正以收集意向书的方式出售，指导价为2365万新元，投标截止日期为11月12日下午3点。

这名塞浦路斯籍人士于2023年8月被捕。

2024年4月，国家法院下令，从 Su Haijin、其妻子及其公司没收的价值1.74亿新元的资产中，超过1.65亿新元须被充公，这些资产包括现金、房产、珠宝、奢侈品和酒类。

根据一份挂牌信息，Zhang 位于 Pearl Island 的两层独立式洋房面积为879.6平方米，配有大理石地板、五间套房卧室、娱乐室、酒窖、地下室和阁楼，以及游泳池和一部家用电梯。

Pearl Island 包含19栋租赁地契别墅，由中国房地产集团西蒙资产控股（Ximeng Asset Holdings）旗下的西蒙地产（Ximeng Land）开发。

这些别墅采用“岛中岛”的设计概念，四周环绕着人造水道，并配有私人游艇泊位。

Zhang 的这处房产正以收集意向书的方式出售，指导价为1568万新元，投标截止日期为10月15日下午3点。

Zhang 在新加坡对洗钱和伪造文件指控认罪后，被判处15个月监禁。

Lin 也被判处相同刑期。两人均是此次调查中被捕的10名外国人之一，他们都被判入狱并被没收现金和资产。

这10人在服刑完毕后均已被驱逐出境，并被禁止再次进入新加坡。

土管局文件显示，Lin 是一名中国公民，同时持有柬埔寨、多米尼克和土耳其护照，她是 Ocean Drive 38号和40号别墅的业主。

根据挂牌信息，这两处房产占地15,798平方英尺，正以收集意向书的方式出售，指导价为2280万新元。投标截止日期为10月29日下午3点。

JLL 的 Ng 表示，收集意向书的流程「常用于推广高总价房产，因为它简化了卖家的决策过程，所有感兴趣的买家都会在确定的截止日期前提交报价以供考虑」。

然而，他指出这种方式可能会产生好坏参半的结果。

他补充道：「虽然这能吸引到认真的买家，但一些对房产感兴趣的方面可能会选择暂时观望，宁愿等到看清市场兴趣程度后再进入谈判。」

其他被查封的资产

《海峡时报》的调查还发现了其他与此洗钱案有关的圣淘沙房产。

其中包括位于 Cove Drive 97号的一栋别墅。其业主是 Wang Bingang，他是同案罪犯 Wang Baosen 的堂兄弟。

在此案中被定罪的10名外国人中，有多人在2017年至2021年期间，购买了新加坡一些最抢手的黄金地段项目的豪华单位，包括 Canninghill Piers、South Beach Residences 和 Gramercy Park。

当局还追查了与包括 Wang Bingang 在内的17名嫌犯有关的价值21亿新元的资产。

警方在2024年11月表示，其中15人同意上交其价值约18.5亿新元的资产，以换取国际刑警组织撤销对他们的通报。

Wang Bingang 是中国鸿利（Hongli）赌博集团的创始人，他于2015年因参与犯罪组织而在北京被定罪。

除了圣淘沙湾的别墅外，Zhang 还在华利世家（Wallich Residence）的61层拥有一套面积为185平方米的豪华四居室公寓。

9月23日，该公寓由房地产经纪公司 SRI 以660万新元的价格拍卖售出。SRI 是被指定负责此次房产拍卖的三家经纪公司之一。

在9月17日和23日拍卖的26处房产中， 仅有位于华利世家和玛庭豪苑（Martin Modern）的四套豪华公寓成功售出，总价值为1628万新元。

这些房产是商业事务局在调查期间查封的非现金资产的一部分。根据 Deloitte 的监管和清算策略，将有超过80处房产被挂牌出售。

这些房产将在2026年9月至2027年中期间分阶段逐步挂牌出售，并向公众开放竞标。

所有资产出售所得将全部存入统一基金（Consolidated Fund），该基金类似于政府持有的银行账户。

在圣淘沙湾别墅以收集意向书方式出售之际，有报道称 Pearl Island 和 Ocean Drive 的有地住宅近期鲜有易手。

Lighthouse Property Consultants 董事总经理 Samuel Eyo 指出，根据已提交的中止转让的申请记录，2026年唯一的一笔交易是在1月份完成的，成交物业位于 Ocean Drive 225号，价格为1360万新元。

「主要原因是外国人在新加坡购买住宅物业需支付高达60%的额外买方印花税。」

他补充道：「永久居民和外国人在圣淘沙湾购买有地住宅也需要获得土管局的批准，而且这些住宅通常是用于拥屋者自住而非投资。因此，这有效地遏制了投机性购买。」THE STRAITS TIMES