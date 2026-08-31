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曾驾驶兰博基尼的自称理财大师宣告破产，投资者为500万新元资金担忧

投资者多次报警，部分人怀疑陷入庞氏骗局

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    • Takeshi Lim Jian Bin（中）于2022年与他所称的“兄弟和姐妹”——Jason Fong Wai Hong（左）及其当时的妻子在一家餐厅合影。
    • Takeshi Lim Jian Bin（中）于2022年与他所称的“兄弟和姐妹”——Jason Fong Wai Hong（左）及其当时的妻子在一家餐厅合影。 图片来源：HAYASHI TAKESHI/FACEBOOK

    Zaihan Mohamed Yusof

    Published Mon, Aug 31, 2026 · 10:47 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】他们各自驾驶兰博基尼、佩戴名贵手表，并通过投资计划向投资者承诺，将资金投入其房地产交易和其他业务可获得高额回报。

    然而，在36岁的自封理财大师 Lim Jian Bin 和46岁的 Jason Fong Wai Hong 分别向数十名投资者承诺可赚取高额股息仅三年后，这两人便销声匿迹。

    如今，超过50名投资者正为他们被套牢在各种投资项目中总计500万新元（约合390万美元）的资金而忧心忡忡。

    Lim Jian Bin（其网名为Takeshi Lim）和 Fong Wai Hong 曾是社交媒体和理财讲座上的知名人物，他们在这些场合向追随者承诺每年高达15%的保证回报。

    此后两人均被宣布破产——Fong 于4月破产，Lim 则在7月。据《海峡时报》了解，Fong 于6月21日乘飞机前往吉隆坡，此后便未离开马来西亚。

    忧心忡忡的投资者已多次报警，其中一些人怀疑自己是否被卷入了一场庞氏骗局。

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    这些担忧源于《海峡时报》在8月19日发表的一篇关于 Lim 的报道。Lim 曾是一名私召车司机，他早前声称在超过500台自动售货机和商业地产中拥有投资。

    数十名投资者表示，他们向 Lim 的各种计划投入了约400万新元。该文章发表后，其他投资者也联系了《海峡时报》，称他们同样因投资 Lim 的项目而被拖欠款项。

    另外一群投资者在发现 Lim 的交易与 Fong 的房地产计划有相似之处后，也联系了媒体。

    据称，两人都曾说服投资者将资金投入商业地产交易。

    以 Fong 的案例来说，七名投资者表示他们为直落布兰雅高地（Telok Blangah Heights）的一处房产投入了39万新元。

    投资者 Jeff Lean 表示，这处面积为134平方米（sq m）的房产正在经营一家无人自助洗衣店，并承诺了高额回报。

    这位58岁的投资者补充道：“Fong 同意就我投资的5万新元，每年支付15%的股息。从2023年开始的前两年，他都准时支付了。”

    已退休的 Lean 是在2022年的一场理财讲座上认识 Fong 的。Fong 随后联系了 Lean，提出了一个需要资金投入的合作项目。

    Lean 说，股息在2025年停止发放，同年9月，在投资者追问未付股息后，Fong 退出了群组的WhatsApp聊天。

    Matthew Chua 表示，他和一位朋友于2022年3月就同一处房产与 J + F 公司签订了合同，Fong 是该公司的董事和100%的股东。

    他们总共为该房产投资了5万新元。

    50岁的房地产经纪人 Chua 说：“Jason 本应支付我们股息……我们多次尝试联系 Jason Fong，但他没有回复，也没有回应我们要求返还原始投资的请求。”

    《海峡时报》看到的一份已签署的协议表明，Fong 的公司须在四年内每年向 Chua 和他的朋友支付一次股息。Fong 仅在2023年3月和2024年3月支付了股息。

    《海峡时报》看到的一份警方报告显示，有几位投资者分别向同一处房产投入了10万新元。

    Lim 为其自动售货机和工业地产投资提供5%至10%的股息，而 Fong 则承诺了15%的股息支付。

    商业伙伴

    在投资者保存的WhatsApp聊天记录中，Lim 将 Fong 描述为自己的导师。

    2023年4月，两人合作经营一家韩国面部护理特许经营店，当时一位本地知名厨师曾在Facebook上向他们表示祝贺。

    Lim 在其Facebook页面上称 Fong 夫妇为“兄弟和姐妹”。2023年8月，Fong 和 Lim 一同出席了一个财富管理讲座。

    Lim 的行事风格更为张扬，而 Fong 则倾向于保持低调。但两人都酷爱他们引人注目的兰博基尼超级跑车——Fong 的是黄色的，Lim 的则是蓝色的。

    商人 Takeshi Lim Jian Bin（左）和 Jason Fong Wai Hong 于2023年在一个理财讲座上。 图片来源：HAYASHI TAKESHI/FACEBOOK

    他们甚至在2023年11月驾车前往吉隆坡参加了一场车友会。

    根据企业信息平台 Sayari 的核查，截至2026年，Fong 是六家公司的董事和股东，业务涉及咨询服务、零售和健身中心。

    当资金链断裂且被宣布破产后，Lim 向其投资者发送了信息并向他们道歉。

    但 Fong 在2025年9月之后便默不作声。相反，他将向投资者解释的事情交给了接管了他其中一家公司的前妻。

    在《海峡时报》看到的短信中，她向投资了直落布兰雅高地房产的投资者保证，他们的钱将会被归还。她还请求投资者给予“更多时间”来处理此事。

    在一个WhatsApp聊天中，她告诉一位投资者：“他（Fong）完全不回复我的电话和信息……我希望您能理解我的处境。我正在尽力寻找资金以归还给投资者。”

    她告诉该投资者，她不知道 Fong 的下落。

    《海峡时报》记者走访了 Fong 的两个办公地点——位于义顺 A’posh Bizhub 的一个零售单位和位于宏茂桥 Northstar @ AMK 的一家健身中心。两处办公室均已关闭，门上没有任何商业标识。

    记者多次尝试联系 Fong 及其前妻，但均未成功。

    警方表示，对两起案件的调查仍在进行中。 《海峡时报》

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