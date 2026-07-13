昇菘投资5.2亿新元，兴建面向未来的新分销中心

该项目是其迄今为止最大的一笔投资，将使其物流容量增加一倍以上，并支持门店网络扩展至超过120家。

【新加坡】超市运营商昇菘于周一（7月13日）为其位于双溪加株的新综合总部兼分销中心（IHDC）举行了动土仪式。该项目是其5.2亿新元投资的一部分，旨在支持其下一阶段的增长。

这座七层楼高的设施预计将于2029年竣工，占地面积超过61,000平方米，将提供超过70,000个托盘位的存储容量。

它将能够支持集团在新加坡全岛超过120家门店的运营，而集团目前的门店网络为90家。

出席动土仪式的有副总理兼贸易及工业部长 Gan Kim Yong、JTC产业集群助理总裁 Christine Wong，以及新加坡企业发展局服务与增长型企业副局长 Jeannie Lim。

副总理 Gan Kim Yong 表示，该项目反映了昇菘在提高运营效率和深化与供应商的合伙业务方面所做的努力，旨在更好地服务顾客。

自动化助力下一阶段增长

新址的面积约为昇菘位于万礼连路现有分销中心的2.5倍。

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尽管多年来进行扩建和技术投资，但随着该零售商开设更多门店、销售更广泛的产品，万礼的设施已接近满负荷运营。

在新加坡企业发展局和 JTC 的支持下，位于双溪加株的设施将整合自动化存储与检索系统、机器人技术、智能仓库管理技术以及多温区存储区。

这些系统有望改善货物流通，帮助该零售商更快地响应顾客需求，尤其是在对温度敏感的产品方面。

昇菘总裁 Lim Hock Chee 表示，在设计这个为满足其运营需求而量身定制的设施之前，集团研究了欧洲、中国和澳大利亚的自动化及仓储解决方案。

Lim 补充道：“一旦竣工，它有望成为东南亚自动化程度最高的食品杂货分销中心之一。”

科技重塑而非取代仓储工作

昇菘计划逐步提升从事体力搬运和仓库支持岗位员工的技能，使他们能够胜任系统操作员和维护技术员等更高价值的职位。

公司还将建立在系统工程、自动化和电子商务履行方面的能力，同时创造新的技术职位，并为员工提供一个更具未来适应性的工作环境。

昇菘计划逐步提升从事体力搬运和仓库支持岗位员工的技能，使他们能够胜任系统操作员和维护技术员等更高价值的职位。

公司还将建立在系统工程、自动化和电子商务履行方面的能力，同时创造新的技术职位，并为员工提供一个更具未来适应性的工作环境。

副总理 Gan Kim Yong 表示，端到端的自动化将“把人力从重复性和体力劳动中解放出来”，使员工能够被重新部署到可以贡献更大价值的领域。

Lim 表示，自动化的目的不是取代员工，而是帮助他们更安全、更高效地工作，同时掌握新技能。

他补充说：“机器可以帮助我们提高效率，但人将永远是我们公司的核心。”

加强与供应商的合伙业务

新设施预计将深化昇菘与其超过900家本地供应商网络的关系，其中许多已是数十年的合作伙伴。

一旦投入运营，该综合总部兼分销中心将允许供应商通过一个集中的分销平台整合送货。这有望减少不必要的运输趟次，改善供应和生产计划，并有助于减少浪费和降低碳足迹。

副总理 Gan Kim Yong 表示，像昇菘这样的大公司有能力也有责任通过长期的合伙业务来加强更广泛的商业生态系统。

他鼓励供应商提高自身运营的生产力，并补充说，政府将继续支持产品创新、供应链韧性和企业转型。

昇菘还计划将该综合总部兼分销中心作为一个共享学习平台，面向供应商、行业同行及其他组织。其目标是提供仓储自动化的实践机会，并分享支撑集团增长的运营实践。

在全球动荡中建立韧性

更大的存储容量还将使昇菘能够进行更大规模的商品采购，并更提前地规划库存。这有助于确保更可靠的产品供应，并为顾客持续创造价值。

副总理 Gan Kim Yong 指出，在地缘政治紧张、气候变化、能源成本上涨以及全球供应链中断的背景下，保持食品价格可负担变得越来越具有挑战性。

他补充说，新加坡约90%的食品依赖进口，因此特别容易受到这些压力的影响。

副总理 Gan Kim Yong 说：“这种前瞻性的方法是保持企业竞争力和新加坡活力与韧性的关键。我们可以共同确保新加坡人能够继续以可负担的价格享用各种各样的食物。”