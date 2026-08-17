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新航集团客运运力增长 7月份客运量同比上升2.6%

尽管货机活动减少，货运量同比保持稳定

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Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Mon, Aug 17, 2026 · 07:55 PM
    • 新航集团此前公布的第一季度业绩显示，其营收创下57亿新元的纪录，载客量也达到创纪录的1090万人次。
    • 新航集团此前公布的第一季度业绩显示，其营收创下57亿新元的纪录，载客量也达到创纪录的1090万人次。 图片来源：路透社

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    【新加坡】 新加坡航空公司（Singapore Airlines，简称SIA） 集团7月份的客运量同比增长2.6%，旗下新航与酷航总计运载了370万名乘客，比去年同期增加4%。

    该航空集团在周一（8月17日）提交的一份详述7月份运营业绩的交易所文件中表示，乘客运力增长了5.5%，主要受东亚、欧洲和西南太平洋地区航线网络扩张的推动。

    这使得整体客座率（PLF）达到86%。新航和酷航的月度客座率则分别为84.8%和90.2%。

    在公布这些客运数据之前，新航集团刚发布了第一季度业绩，其营收创下57亿新元的纪录，载客量也达到创纪录的1090万人次。

    然而，与中东冲突相关的更高燃油成本，加上分担印度航空公司（Air India）更大份额的亏损，导致集团净亏损7600万新元，这是自疫情以来首次出现季度亏损。

    该季度运力的增长也略快于客运量的增长。专家表示，业绩结果表明，尽管运营环境充满挑战，但乘客需求依然保持良好。

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    7月份，新航的货运需求也有所增强。

    尽管因维护导致货机活动减少，货运运力下降1.5%，但货运量同比保持稳定。因此，载货率上升了0.8个百分点，达到57.9%。

    在航线网络方面，由于中东地区冲突不断升级，酷航自7月14日起暂停了飞往沙特阿拉伯吉达的航班服务。新航飞往阿拉伯联合酋长国迪拜的航班服务也仍然暂停。

    截至7月底，新航集团的客运网络覆盖35个国家和地区的136个目的地。

    其中，新航服务78个目的地，酷航则覆盖84个目的地。

    其货运网络覆盖包括新加坡在内的36个国家和地区的139个目的地。

    在该公告发布前，新航股票周一收盘报7.10新元，上涨0.7%，即0.05新元。

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