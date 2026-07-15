在强劲旅行需求的提振下，新航集团6月份客运量增长4.1%
尽管货运运力同比下降2.3%，但整体货运量仍同比增长5.1%
- 新加坡航空公司上月将中国大陆的杭州增添至其航线网络。 照片：YEN MENG JIIN, BT
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 6月份，共计370万名乘客乘搭了 新加坡航空公司 (SIA) 和酷航 (Scoot) 的航班，同比增长6.3%。
该航空集团在周三（7月15日）提交给交易所的6月份运营业绩报告中表示，受强劲航空旅行需求的支撑，新航集团的客运量同比增长了4.1%。
乘客运力同比增长6%，使得客座率 (PLF) 达到87.1%。新航和酷航的月度客座率分别为86.4%和89.5%。
该月份的货运需求也有所增强。
货物运输量同比增长8.5%。新航集团表示，这得益于与人工智能和数据中心相关的货运，以及在欧盟小包裹关税于7月1日生效前，运往欧洲的电子商务货量提前出货。
尽管货运运力同比下降2.3%，但整体货运量仍增长了5.1%。因此，货物装载率上升了4.2个百分点，达到60.6%。
在航线网络方面，新航于6月开通了飞往中国大陆杭州的航班，酷航则开通了飞往印度尼西亚坤甸 (Pontianak) 的航线。
这家廉价航空公司还于6月22日恢复了飞往沙特阿拉伯吉达 (Jeddah) 的客运服务，但由于中东地区敌对行动升级，该航线自7月14日起暂停运营。
新航飞往阿拉伯联合酋长国迪拜的服务仍处于暂停状态。
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截至6月底，新航集团的客运网络覆盖36个国家和地区的137个目的地。其中，全服务航空公司新航服务78个目的地，而酷航则覆盖85个目的地。
截至6月30日，其货运网络覆盖36个国家和地区的139个目的地。
在该公告发布前，新航股价周三收于7.60新元，下跌0.3%，即0.02新元。
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