傅海燕：因取证与合作面临障碍，新加坡旨在收紧烟霾相关法律

此举旨在填补执法空白，并提高国家向火灾责任方追责的能力

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【新加坡】新加坡正考虑加强其《跨境烟霾污染法》，旨在填补执法空白，并提高国家向火灾责任方追责的能力。

永续发展与环境部长 Grace Fu 在周二（10月27日）表示此观点，并指出了新加坡在执行《跨境烟霾污染法》时面临的两大挑战。

她在由新加坡环境理事会（SEC）主办的一场关于可持续采购的活动上表示，这些挑战是收集证据以及确保新加坡境外公司的合作。

她发表此番言论之际，新加坡政府正扩大对与当前烟霾事件有关公司的调查。这是东南亚最严重的烟霾事件之一，至少有20家位于新加坡和印度尼西亚的公司根据新加坡的烟霾相关法律收到了法律通知。

政府最初根据该法第9条向10家印度尼西亚公司发出通知，要求它们采取防火措施。该条款未对不回应的公司设定惩罚。

随后，新加坡加强了对涉火公司的调查。

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新加坡根据该法第10条，向10家从事棕榈油或林业业务的新加坡注册公司发出了通知。这些通知要求它们提供调查所需的信息。

Grace Fu 指出：“这两者有重要区别。第9条旨在促使公司采取防火的预防措施。第10条则帮助我们为调查收集所需的信息和证据。”

这是烟霾相关法律第二次被用于针对公司。

该法也曾在2015年被引用，但当时没有公司被起诉或罚款。针对当时收到第9条通知的四家印度尼西亚公司的案件至今仍未了结。其中三家公司再次牵涉进2026年的烟霾事件。

谈及确保公司合作的困难，Grace Fu 指出，如果一家海外公司拒绝遵守规定，且其高管无一进入新加坡，执法将变得非常困难。

她补充说，新加坡一贯表示愿意与印度尼西亚当局合作，因为双方有着共同的目标，即追究责任公司的法律责任。

Grace Fu 说：“我们的执法框架不应允许一家公司仅通过拒绝合作或停留在新加坡境外就阻挠调查。”

她指出，即使新加坡着手进行调整，与印度尼西亚当局合作的意愿也不会改变。她表示，第二个挑战在于跨境收集和核实证据。

除了确定火灾的发生，新加坡还需要确定相关的公司和运营联系，包括谁拥有或控制土地、不同公司之间的关系，以及为预防和扑灭火灾采取了哪些措施。

同时兼任主管贸易关系的部长的 Grace Fu 指出，公司的组织结构、运营和供应链可能跨越多个司法管辖区。

该部长表示，因此，必要的信息可能保存在海外，导致新加坡当局难以获取。“即使海外公司提供了信息或文件，要独立核实它们也可能很困难。”

她解释说，新加坡当局不能随意进入另一个司法管辖区进行调查。

为此，政府于周五宣布，将召集一个由律师、审计和调查事务所组成的专家小组，以支持对特定公司的运营、公司关系和供应链进行跨境调查。

Grace Fu 表示，新加坡正在审查现行法律的充分性。此次审查也将致力于填补执法空白和加强企业问责制，并可能在必要时提出修正案或引入新法律。

但法律只是新加坡可以使用的工具之一。Grace Fu 表示，还将探讨包括监管和经济手段在内的其他措施。

谈及周五收到第10条通知的新加坡公司，Grace Fu 说：“日益严格的审查已促使这些公司公开回应并阐明立场。更广泛地看，公司不仅要对监管机构负责。投资者、金融家、客户和广大公众也越来越期望公司能展现出负责任的环保实践。”

《海峡时报》周一报道称，所有10家公司均已确认收到信息提供请求。其中大多数表示将与当局合作，但有三家公司未明确表态。

在这10家新加坡公司中，有两家与亚洲浆纸业有限公司（Asia Pulp & Paper, APP）有关，分别是APP公司和APP（中国）公司。与APP相关的产品包括Paseo、Nice和Paperline等纸张品牌。

Grace Fu 指出，在最近的烟霾事件中，SEC已加强了其绿色标签认证下的监控，包括通过额外的报告和供应链检查。

10月18日，在APP的供应商被发现与烟霾相关火灾有关联后，SEC已对APP采取行动。

该理事会次日表示，已要求APP提供更多信息，如果该公司无法证明已采取有效措施应对火灾，可能会暂停其使用绿色标签的资格。

《海峡时报》已向SEC询问其调查的最新进展。

Grace Fu 说：“（可持续采购）不仅关乎产品是否贴有正确的标签，更关乎产品是否以负责任的方式生产，以及生产者是否遵守法律，并能为其环境影响承担责任。” 《海峡时报》