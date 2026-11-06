新航新飞机及座椅因认证问题再次延误

自2018年开始研发的新客舱设计，原定最早于2021年在新的777-9飞机上首次亮相

新的客舱设计，连同近期推出的机上餐饮、娱乐系统和洗漱包，共同构成了一整套全新的产品。 图片来源：新加坡航空公司

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[新加坡] 新加坡航空公司 (SIA) 再次宣布延误。该公司斥资超过20亿新元，为其改装的A350-900飞机和全新的波音777-9飞机配备的新长途客舱座椅，预计将推迟至2027年下半年才能投入服务。

这家国家航空公司在周五（11月6日）发布备受期待的座椅设计时，宣布了这一延期消息。

今年5月，据报道，这家提供全方位服务的航空公司原计划在2027年第一季度，在其改装的空客A350-900机队上推出新一代头等舱和商务舱座椅，而不是原定的2026年第二季度。

延误的原因是行业范围内的供应链限制以及其中一款新座椅的认证问题。

新的客舱设计自2018年开始研发，原定最早于2021年在全新的777-9飞机上首次亮相，但因新款波音宽体飞机的交付延误而受阻。

新航选择在等待777-9交付期间，为其A350-900长途机队和A350-900超长途机队改装新的头等舱和商务舱座椅。

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一些竞争对手已先行一步，率先在旧款飞机上安装了新客舱，而没有等待777-9飞机的交付。

新航新头等舱配备了商业航空领域最大的双人床。 图片来源：新加坡航空公司

新航首席商务官Lee Lik Hsin在一次媒体吹风会上表示，777-9飞机上的座椅已获得认证，但飞机本身尚未获批。而A350-900飞机上的座椅也还未得到当局的批准。

777-9和A350-900飞机有不同的认证要求，两种机型的认证是相互独立的。

他说，改装计划的完成时间应该不会受到投入服务日期推迟的影响，因为问题出在认证环节，而非运营能力。

新航曾在2024年11月宣布A350-900升级计划时表示，对41架飞机机队的改装工作预计将耗时六年，并于2030年底完成。

新一代长途座椅，包括即将交付的777-9飞机上的座椅，总计花费新航超过20亿新元。Lee表示，新航持续进行此类投资，“以确保我们在‘竞争激烈’的市场中保持领先地位”。

他表示，尽管成本高昂，但配备新座椅的飞机票价不会仅因此项投资而上涨，因为票价是由供需关系决定的。他补充说，机票价格并非根据飞机是否翻新来设定。

对于这项由内部资金支持的数十亿新元投资，新航也未设定任何回报目标。该航空公司相信，升级的体验将改善公司的整体运营表现。

新的商务舱座椅由新航与宝马集团旗下的Designworks公司共同设计。 图片来源：新加坡航空公司

31架777-9飞机将在所有四个客舱等级中配备新座椅。41架改装后的A350-900长途和A350-900超长途飞机将安装新的商务舱座椅，同时超长途飞机也将引入头等舱。

谈及为何不在改装飞机中增加保费经济舱座位以利用该舱位日益增长的人气，Lee表示，目前的配置能让新航实现收入最优化。

他说：“如果决定增加保费经济舱的规模，就必须牺牲其他一些客舱的空间，而我们相信目前的组合已经达到最佳状态。”

“实际上，我们能够让所有不同客舱都达到非常高的客座率。因此，从这个角度看，我们正在实现我们想要的结果。”

新的头等舱将配备弧形推拉门、伴侣用餐功能、智能个性化控制系统，以及可转换为空中最大双人床的中央座椅。

商务舱则提供推拉门以保证私密性、全平躺睡床、伴侣床选项、更大的足部空间和智能座椅控制。

新的客舱产品由新航与多家公司合作设计：头等舱与PriestmanGoode合作，商务舱与Designworks合作，保费经济舱和经济舱则与Factorydesign合作。

PriestmanGoode和Factorydesign是英国公司，而Designworks是德国汽车制造商宝马集团（BMW Group）旗下的一家公司。

Collins Aerospace是头等舱、保费经济舱和经济舱座椅的制造商。商务舱座椅则由Recaro Aircraft Seating制造。

新的客舱设计，连同近期推出的升级版机上餐饮、娱乐系统和洗漱包，共同构成了新航所称的其旅行体验新篇章。

在地面服务方面，新航已投资超过1.3亿新元，用于翻新、更新和扩建其全球的SilverKris lounges。

交通部长Jeffrey Siow作为致敬嘉宾，出席了该航空公司周五在滨海湾金沙会展中心举行的新旅行体验发布会。