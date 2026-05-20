新加坡与世界银行集团合作推出碳市场计划

该计划旨在解决阻碍此类市场发展的障碍

新加坡于2019年实施了碳税，并已建立起一个由碳市场参与者、服务提供商和交易所组成的生态系统。 图片来源：路透社

【新加坡】新加坡共和国已与世界银行集团合作，推出“新加坡碳市场计划”。这是该组织与新加坡战略合伙业务下的最新举措。

该计划于周三（5月20日）在新达城新加坡国际会议展览中心举行的“气候创新”大会上正式发布。该活动于5月20日至22日举行。

一份声明表示，该计划“旨在解决阻碍碳市场发展和洗牙的普遍问题”。

该计划还旨在“支持各国在建设能力以从高诚信度碳市场中获益方面，提升技术实力、机构能力和数字基础设施”。

该举措将通过三个核心组成部分展开。

首先，该计划将专注于加强碳市场的基础设施和技术。它将提供工具包，帮助各国建立符合国际标准且可互操作的碳登记系统。

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该计划还将为再生农业等新型碳信用，实现数字化的碳减排监测、报告和核查。

其次，该计划将促进碳信用的货币化。

为降低交易成本、吸引需求，并为服务欠缺市场的开发商降低项目风险，该计划将试行创新方法，在买方和国家层面汇集碳信用的需求与供应。

第三，该举措旨在支持东道国的能力建设和市场准备。

该计划将主要通过跨国学习，支持东道国发展其国家碳市场战略、政策和体制。

世界银行集团气候总监Jamie Fergusson表示：“碳市场可以成为发展中国家的气候融资来源——但前提是，这些国家必须具备基础设施、市场信心和技术能力，才能以诚信的方式参与。”

声明称，该计划借鉴了世界银行在向各国提供技术援助和融资，以及为当地社区带来惠益方面的专业知识和经验。

声明补充道，新加坡“为该计划提供了强有力的有利环境”，并指出该国于2019年实施了碳税，且已与多个东道国签署了碳信用购买协议。

新加坡也已着手努力发展一个由碳市场参与者、服务提供商和交易所组成的生态系统。

国家气候变化秘书处气候变化总司长Benedict Chia在强调新加坡更广泛的气候雄心时表示：“新加坡致力于推动高诚信度的碳市场，并将其作为全球气候行动和可持续发展的关键支柱。

“我们希望该计划能够增强对全球碳市场的信心，并帮助确保东道国能够有意义地参与其中并从中受益。”