新加坡与澳大利亚承诺保障必需品与国防物资自由流通

国防部长 Chan Chun Sing 表示，信任是两国实现优势互补的关键。

7月27日，国防部长 Chan Chun Sing（左三）、外交部长 Vivian Balakrishnan 医生（左二）及贸易及工业部长（能源及工业）Tan See Leng 医生（左一）在阿德莱德出席第15届新加坡-澳大利亚联合部长委员会会议。 照片来源：新加坡国防部

【新加坡】新加坡和澳大利亚于7月27日签署了两项协议，以确保两国间的必需品和国防物资不受限制地流通。

其中包括在新加坡和澳大利亚的自由贸易协定中增加一项具有法律约束力的条款，规定双方不对柴油和液化天然气采取出口限制。双方已于4月就此作出承诺。

这两项关于供应链的韧力的协议是在7月27日于阿德莱德举行的第15届新加坡-澳大利亚联合部长委员会会议期间签署的。

国防部长 Chan Chun Sing 在联邦议会办公室举行的联合记者会上表示，信任是两国实现优势互补的关键。

他表示：“澳大利亚和新加坡之间在个人和机构等各个层面都存在着深厚的信任基础——这是我们能够携手合作，并不断寻找新机遇、力求精益求精的关键。”

外交部长 Vivian Balakrishnan 指出，新加坡和澳大利亚多年来建立了各种合伙业务，包括军事安排以及两国于2025年签署的全面战略伙伴关系2.0。

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他表示，两国当今所处的世界更加分裂、动荡和不确定，供应链的韧力不能被视为理所当然。

“因此，我们再次就经济韧性、供应链的韧力乃至军事层面达成这些协议，绝非偶然。”

该部长表示：“我回顾这段历史是为了说明，这种建立在信任和共同立场之上的特殊关系，使我们能够深化合作，并以切合时宜的方式应对新出现的挑战。”

新加坡-澳大利亚联合部长委员会每18个月举行一次，由两国外交、国防和贸易部长参与。

今年是该对话机制成立30周年，由两国轮流主办。上一次会议于2024年12月在新加坡举行。

澳大利亚副总理兼国防部长 Richard Marles 表示，在过去三个月全球最大的能源冲击之一中，两国的能源合伙业务依然稳固。

他补充说，这对于维持澳大利亚的燃料供应“至关重要”，也体现了两国之间深厚的信任。

在联合部长委员会会议上，贸易及工业部长（能源及工业）Tan See Leng 与澳大利亚贸易与旅游部长 Don Farrell 签署了关于经济韧性和必需品供应的具法律约束力协议。

贸易及工业部 (贸工部) 在一份声明中表示，该协议反映了两国对供应链的韧力的承诺，以及在必需品贸易中给予彼此的优先地位。

根据这项议定书，新加坡和澳大利亚承诺尽力不对议定的必需品（包括柴油和液化天然气等石油产品）采取或维持出口限制。

该议定书建立了一个提前通知、协商、审查和撤销措施的机制。

贸工部表示，该议定书还建立了一个对话机制，以促进在经济韧性和必需品贸易方面的合作。

Tan 表示，虽然两国就该协议已谈判数月，但中东地区爆发的敌对行动加快了这一进程。

他表示：“这实际上催生了一股迫切的动力，以确保我们两国能继续尽可能正常地运作，而其中所需要的两条最重要的供应线就是石油产品和天然气。”

Tan 指出，澳大利亚是新加坡最大的液化天然气供应国之一，而新加坡则为澳大利亚提炼大量石油产品，用于农业和制造业产业群等行业。

他表示：“因此，这项议定书……为澳大利亚和新加坡这两个紧密互信的伙伴提供了一个有韧性、可靠、开放、透明和协商的流程，使双方在危机时期能够相互依靠。”

Farrell 表示，虽然目前的问题是燃料，但未来可能出现其他问题，而该协议允许两国尽快将其他物品加入必需品清单。

他表示：“我们有了一个机制，这样就不必从头再来。”

新加坡国防部常任秘书（发展）Melvyn Ong 和澳大利亚国家军备总监 Nadine Williams 也签署了工业基础韧性安排，以确保国防物资的流通和军事合作。

这项新协议是继新加坡和澳大利亚国防部长于2025年10月签署的一项协议之后达成的，为两国加强国防工业合作以支持新加坡武装部队和澳大利亚国防军提供了一个框架。

新加坡国防部表示，该协议允许两国对共同的防务平台进行交叉保障、审议国防订单的优先交付请求、简化装备转移流程、促进国防工业合伙业务，并促进信息交流以降低供应链风险。

“通过在中断发生前建立清晰的合作渠道，该协议使两国在供应链面临压力时能够更迅速、更有效地应对。”

Chan 表示，在当今更复杂的军事和安全行动中，比拼的不仅仅是装备、训练或作战计划，也是国防生态系统的较量，看谁能更有韧性并比对手坚持得更久。

他表示：“今天的工业基础韧性安排是朝这个方向迈出的一步，借此我们知道，我们不仅可以在和平时期，也可以在最艰难的时刻相互依靠。”

“我们可以相互照应，确保我们行动的连续性，就像我们在经济领域所取得的成就一样。”

外交部在一份声明中表示，两国部长同意深化在海底电缆和人工智能等新兴领域的合作。

两国部长在一份联合公报中表示，他们欢迎正在进行的旨在促进本区域海底电缆韧性和保护的双边合作，并鼓励采用海底电缆的最佳实践。

在记者会上，Tan 也被问及最近宣布的新增两国间新加坡航空公司航班一事。

新航在7月26日的一份声明中表示，从10月25日起，每周将增加两趟飞往阿德莱德的航班。这使得总航班数达到12趟，为进出该市增加了1328个座位。

此举将“支持强劲的国际旅行需求，通过新加坡樟宜机场为世界其他地区提供更多选择和运力”。

Tan 表示，更多航班也将为南澳大利亚州带来更多投资。

“这也将使南澳大利亚州的企业能够利用新加坡作为平台，进军亚细安，以及我们与邻国共同设立的许多工业园区和经济特区。” 《海峡时报》