新加坡申办投资者-东道国争端国际法庭

多边投资法庭仍在联合国贸易法机构进行协商

律政部长 Edwin Tong 表示，新加坡坚守法治，是一个中立且稳定的司法管辖区，具备主办该法庭的优越条件。 照片：商业时报资料图

【新加坡】律政部长 Edwin Tong 周二（8月25日）表示，一个审理外国投资者与东道国争端的新国际法庭正在筹备中，新加坡将申办该法庭。

该多边投资法庭（MIT）旨在取代目前用于解决投资者-东道国争端的临时仲裁制度。目前，联合国国际贸易法委员会（UNCITRAL）的成员国仍在就此进行协商。

设立常设法庭的推动力，源于基于条约的投资者-东道国争端案件日益增多，以及现有仲裁制度因裁决不一致和仲裁员独立性受到质疑而面临越来越多的批评。

自2017年以来，联合国国际贸易法委员会第三工作组一直在讨论该法庭的设立事宜。

谈判代表们目前正基于该法庭及相关上诉机制的规约草案进行工作，工作组将在定于10月举行的下一次会议上解决悬而未决的程序性问题。

Tong 在联合国国际贸易法委员会学院会议上发言时指出，自1987年以来所有已知的基于条约的投资者-东道国争端案件中，超过半数是在过去十年内提交的。

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他表示：“然而，旨在解决这些争端的框架本身已承受巨大压力，其特点是裁决不一致、对监管寒蝉效应的担忧，以及对仲裁员独立性和公正性的持续质疑。”

“该制度的合法性，正是在其最被需要的时刻受到了考验。”

随着各国政府越来越多地干预和监管公共卫生、能源安全、气候变化和国家安全等高风险议题，建立一个值得信赖的投资争端解决机制的需求变得日益紧迫。

Tong 说：“只要国家采取行动，争端就会随之而来。问题不在于是否会出现投资争端，而在于是否有一个可靠、值得信赖的机构来解决这些争端。”

他补充说，一个精心设计的法庭可以提供更高的一致性、可预见性和合法性，同时为有不同需求的国家保留灵活性。

新加坡的优势

Tong 表示，新加坡坚守法治，是一个中立且稳定的司法管辖区，具备主办该法庭的优越条件。

新加坡还拥有成熟的争端解决生态系统，涵盖仲裁、调解和裁决，并有具备国际影响力的法律服务业作为后盾。

新加坡此前已通过新加坡国际仲裁中心、新加坡国际商事法庭和新加坡国际调解中心等机构，发展了其争端解决基础设施。

他表示，新加坡也“处于有利位置，并与该法庭将服务的各方紧密相连”。

这座城市国家地处亚洲中心，通过其广泛的贸易和投资协定网络、不断增长的经济合伙业务以及不断扩大的外交影响力，稳步深化了与发达国家和发展中国家的联系。

Tong说：“我们可以提供一个中立、国际化且交通便利的地点，一个能同时为发达经济体和发展中经济体的国家和投资者服务的地点。”

政府将提供一座专用的法庭大楼，内设审理设施，并为法庭成员、书记官处和配套设施提供场所，以此作为申办的核心支持。

该部长表示，新加坡还将承诺向一支基金提供财政捐助，以支持发展中国家和最不发达国家的参与，并资助笔译和转录等服务。申办的更多细节将在稍后公布。

新的国际法中心

此外，Tong 还宣布，律政部和新加坡国立大学（国大）将联合成立一个仲裁与国际争端解决中心，由 Stavros Brekoulakis 教授领导。

该中心将就透明度、专业治理和投资者-东道国争端解决等问题进行研究，并将为仲裁从业者开设一个新的高级研究课程。

这将进一步完善该大学现有的国际法研究基础设施。现有设施包括于2009年成立的国际法中心，旨在支持投资法、海洋法和国际争端解决等领域的研究与培训。

Tong 表示：“新加坡从一个依据规则而非权力解决争端的国际体系中受益匪浅。”

“我们希望为保持该体系的强大、可信和适切性做出贡献，建立思想领导力，并从事前瞻性研究，探讨如何通过重塑和发展来维持基于规则的框架，以支持未来的需求。”

Tong表示，这个新的高级研究课程并非入门级课程，而是面向在国际仲裁领域已具备丰富经验并希望深化其专业知识的从业者。

录取将采筛选制，并刻意采用小班教学模式。课程将结合严格的理论基础与实践培训。

学员将与来自世界各地的仲裁员、法律顾问和学者直接交流，课程重点培养管理复杂程序、辩护、策略和程序判断等技能。

Tong 补充说，该课程还旨在帮助学员之间建立一个在课程结束后仍能持续的专业网络。

他说：“我们的愿景很简单，就是让这个课程成为整个区域经验丰富的仲裁从业者都渴望参加的课程之一。”

他还希望，随着时间的推移，该课程与中心的研究工作能够相辅相成，由从业者带来现实世界的问题，从而为新的研究提供启发。