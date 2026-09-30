Grace Fu：对于寻求替代方案的国家，新加坡可成为多元化的供应来源

全球贸易环境的转变让企业得以开拓新的增长领域

主管贸易关系的部长Grace Fu敦促企业，在贸易环境碎片化的情况下，切勿安于现状。 照片：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】主管贸易关系的部长Grace Fu周三（9月30日）表示，在各国寻求供应链多元化之际，新加坡应将自己定位为国际企业可以寻找替代供应来源的地方。

她在香格里拉酒店举行的新加坡工商联合总会“贸易未来”论坛的一场炉边谈话中说：“有些国家正在寻求多元化，新加坡可以成为他们寻找多元化供应来源的地方。”

她指出，这种转变是双向的。尽管拉丁美洲不是一个容易进入的市场，但新加坡公司也一直在那里探索新的食品来源。

Fu补充说，随着企业和国家优先考虑经济安全——从“准时制”（just in time）生产转向“防范式”（just in case）——新加坡对新食品来源的寻求，为拉丁美洲供应商带来了机遇。

她说，新加坡在东南亚也拥有一些优势，应使其规则和流程足够无缝和低成本，以便其他国家通过新加坡进行采购是合理的。

在更广泛的层面上，她敦促本地企业不要安于现状，因为市场、规则和产品流向正在发生变化。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

她鼓励企业与新加坡企业发展局 (企发局) 和商会一同参加海外市场考察；充分利用政府补助金；并利用新加坡的自由贸易协定 (FTA) 来降低国际贸易成本。

新市场的机遇

兼任永续发展与环境部长的Fu，早前在论坛的演讲中也提出了类似的观点。

她说，全球贸易环境的转变，为企业实现市场多元化、加强供应链和开拓新的增长领域创造了机遇。

为帮助企业抓住这些机遇，新加坡将深化和拓展自身的贸易伙伴关系。例如，新加坡与太平洋联盟和南方共同市场 (Mercosur) 的自由贸易协定，已经为在拉丁美洲开拓新机遇打开了大门。

新加坡也正在与孟加拉国进行自由贸易协定谈判，并探讨与东非共同体签订协定。

该部长补充说，这些伙伴关系至关重要，因为在不确定的时期，企业会更加看重清晰的规则、可靠的制度和值得信赖的合作伙伴。

善用科技，面向未来

深化和拓展贸易关系是新加坡为保持其“值得信赖的合作伙伴”地位而关注的三个方面之一。另外两个方面是利用科技使贸易更加顺畅，以及建立面向未来的劳动力能力。

在科技方面，Fu表示，人工智能可以帮助企业应对日益复杂的贸易规则和合规义务。

她举例说，由企发局支持的新加坡工商联合总会“贸易人工智能顾问”（Trade AI Advisor）平台，可为企业如何利用新加坡的29个自由贸易协定提供实时指导。

她还重点介绍了BizSG，这是由贸易及工业部 (贸工部) 和企发局联合推出的一项跨政府部门计划，旨在利用新兴技术，让企业更容易找到和使用政府的援助。

该计划的首个项目BizSG门户网站已于周三上线，它会根据企业的需求和计划推荐合适的补助金。Fu说，BizSG的目标是成为中小型企业的“数字礼宾”。

在劳动力能力方面，她说，新加坡的核心价值在于它是一个值得信赖、可靠且富有韧性的经商之地。

该部长指出，当贸易规则中断迫使企业重组其供应链时，凭借其基础设施、流程和海运连通性，新加坡将是他们进行重组的首选之地。

Grace Fu表示，当贸易规则中断迫使企业重组其供应链时，凭借其基础设施、流程和连通性，新加坡将是他们进行重组的首选之地。 照片：海峡时报

Fu说，新加坡可在人工智能领域成为另一个值得信赖的合作伙伴。新加坡可以成为一个安全应用人工智能的地方，设有保护用户和公司数据的防护机制。

她补充说，与人工智能相关的服务，如网络安全、数据政策和审计，也可能成为增长领域。

随着在岸投资的吸引力日益增强，新加坡将专注于其具有深厚实力的领域。这包括半导体、先进制造业和医疗保健。

新加坡还将加大研发投入，建立能让企业有理由留下的生态系统。

另外，新的数字经济和绿色经济协定正在填补全球贸易规则的空白。世界贸易组织的规则未涵盖电子商务、无纸化贸易和人工智能等领域，而环境因素也日益渗透到贸易法规中。

Fu指出：“工作永远没有尽头，因为情况在不断变化。”她补充说，贸工部和企发局希望听取企业在哪些方面面临不确定性。