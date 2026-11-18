他更关心的是对新加坡公司和数据中心所用芯片的影响

黄总理（右）表示，他在亚细安-美国特别峰会的一场晚宴上，与坐在他旁边的美国总统Donald Trump进行了愉快的交谈。 照片：路透社

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【马尼拉】新加坡总理Lawrence Wong周二（11月17日）表示，新加坡预计能够应对美国新的半导体出口限制对途经本国芯片所造成的影响，但更关注的是这些措施对本地公司和数据中心的影响。

他在马尼拉举行的第49届亚细安峰会结束后接受新加坡记者采访时说，政府正在研究新措施及其对新加坡的潜在影响。

此前，美国商务部于周一宣布收紧对先进半导体的限制，要求向新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和巴西的出口、再出口和转让活动须申请许可证。

这些措施旨在防止中国规避美国的出口管制，包括通过海外数据中心获取先进计算能力。

如果芯片的接收方是总部位于美国的公司，或其最终母公司在美国，并且满足某些报告要求，则无需申请许可证。

黄总理指出，虽然新加坡的半导体销售额很高，但许多芯片并非用于新加坡本地。

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这些芯片中有很大部分是途经新加坡转运或直接运往其他国家，只有一小部分留在本地使用。

政府于2025年2月透露，美国芯片制造商Nvidia在2024年第三季度的全球收入中，有22%来自向新加坡客户开具账单的业务。然而，实际运抵新加坡的产品仅占其总收入的不到1%。

与此同时，新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）周二发布的数据显示，10月份新加坡的集成电路非石油产品再出口同比增长73.1%。这些数据涵盖的芯片类别比美国新管制措施所针对的范围更广。

黄总理说：“但我认为我们能应对这一影响。当然，我们更关心的是那些进入新加坡并由新加坡公司和我们的数据中心使用的芯片。”

黄总理表示，新加坡会追踪这些芯片在本地的部署情况，包括它们在数据中心的使用。

如果美国当局有疑虑，新加坡可以协助对在本地运营的公司进行检查。

但他强调：“我们不是为了执行或强制实施其他国家的出口管制”。他补充说，在新加坡运营的企业必须遵守新加坡的法律以及相关的外国出口管制规定。

他表示，利用新加坡规避限制或违反本地法律的公司将面临“明确而坚决的行动”，并强调维护新加坡作为值得信赖的商业中心声誉的重要性。

周二早些时候，新加坡贸易与工业部和通讯及新闻部表示，他们正在与受影响的公司和美国当局接洽，以评估这些措施的影响，并探讨如何为新加坡公司获得先进半导体提供可信赖的渠道。

与Trump的交谈

另外，黄总理表示，他在亚细安-美国特别峰会的一场晚宴上，与坐在他旁边的美国总统Donald Trump进行了愉快的交谈。

他感谢Trump连续第二年出席亚细安峰会，称这表明华盛顿对该区域的持续关注。

黄总理说：“美国是一个太平洋大国”，并补充说，美国在东南亚拥有持久的安全和经济利益。

他说，美国公司已在该区域进行了大量投资，并从其经济增长中受益，随着东南亚的持续发展，未来还有更多机遇。

“因此，我们希望美国继续与东南亚接触，我们珍视美国在世界这一地区的存在，以及美国总统认真对待这一承诺的事实。”

他说：“我认为这对亚洲、对东南亚都有好处。”

黄总理还提醒Trump，新加坡将在2027年接任亚细安轮值主席国，届时该组织将迎来与美国建交50周年。他说，新加坡正与Trump政府合作，商讨如何纪念这一里程碑。