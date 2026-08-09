新加坡在国家体育场隆重庆祝61周年国庆，场面盛大壮观
42,000名观众在绚丽的激光灯和特效中，欣赏了一晚精彩纷呈的表演。
- 随着体育场上空烟花绽放，观众齐声宣读信约、高唱国歌，国庆庆典圆满落幕。 照片：海峡时报
本文由AI辅助翻译
【新加坡】经过数月的准备与排练，今年的国庆庆典参与者在42,000名现场观众以及无数通过电视直播观看的民众面前，呈现了一场完美无瑕的表演。
由于今年的庆典完全在室内举行，这场于周日（8月9日）举行的盛会不会有红狮跳伞队、由军队、警察和民防部队组成的机动队伍，以及军机空中汇演等环节。
不过，观众得以在32个检阅队伍进出体育场时，更近距离地观赏他们的步操英姿。
这场庆祝新加坡61周年国庆的庆典是自2016年以来首次回到国家体育场举行。在此期间，庆典曾在政府大厦前大草场或滨海湾举行，唯有2020年因新冠疫情而改为分散式举行。
今年的军事检阅仪式环节迎来了十多年来最大规模的平民参与，共有来自26个队伍的超过1200名参与者。
表演环节分为五个篇章，由2000名身着色彩缤纷服装的表演者，在绚丽的灯光和特效的配合下呈献。
其中一个篇章上演了庆典史上首次室内无人机表演，由300架无人机组成。创作歌手Jasmine Sokko与两名空中飞人一同被吊在30米的高空，演唱了今年庆典发布的三首歌曲之一《You’ll Be Okay》。
另外两首歌曲——由Iman Fandi演唱的《Giants》以及Gareth Fernandez和Dru Chen演唱的《Sparkle》——则在最后一个篇章呈献，并由61人组成的人民合唱团共同演出。
随着体育场上空烟花绽放，观众齐声宣读信约、高唱国歌，表演圆满落幕。
国庆献词
首相Lawrence Wong在周六发布的国庆献词中表示，尽管宏观地缘政治环境依然充满不确定性，但新加坡经济仍保持韧性。
2026年上半年经济增长强劲，并且这一势头有望持续。劳动力市场保持稳定，新加坡也正从人工智能的快速发展中受益。
但Wong首相指出，许多新加坡人对于不确定的全球背景将如何影响他们的工作、家庭和未来，“有理由感到担忧”。
因此，新加坡正在更新其产业和贸易方针，增强竞争力，并大力投资于人民。
Wong首相表示，新加坡将充分利用人工智能以提高生产力并创造更好的就业机会，同时投资于技能和培训。
他将在8月23日的国庆群众大会上，宣布更多关于帮助父母应对育儿成本、减轻家庭负担的计划细节。
他说：“我们的目标不仅仅是安然度过当前的动荡，而是要变得更强大、更有韧性，并为未来的一切做好更充分的准备。”
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