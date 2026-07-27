新加坡谴责胡塞武装对沙特阿拉伯的袭击，外交部敦促各方保持克制

发言人敦促各方保持克制，避免采取可能导致紧张局势进一步升级的行动

【新加坡】新加坡外交部表示，我国谴责近期针对沙特阿拉伯的袭击，包括针对红海能源基础设施和商船的袭击。

在7月26日一份关于中东局势的声明中，一名外交部发言人表示：“各方必须根据1982年《联合国海洋法公约》所体现的国际法，尊重并维护航行权利和自由，并根据《海上人命安全国际公约》确保海员和船只的安全。”

发言人敦促各方保持克制，避免采取可能导致紧张局势进一步升级的行动。

此前，也门与伊朗结盟的胡塞武装在7月25日袭击了沙特红海沿岸的石油设施，导致伊朗战争范围扩大。

这场战争已经扰乱了霍尔木兹海峡的能源供应，现在可能影响到第二条主要航运路线，并重新点燃也门内战。

胡塞武装于7月25日表示，他们对沙特阿拉伯吉赞和延布的Saudi Aramco设施采取了行动。 图片：REUTERS

胡塞武装军事发言人 Yahya Saree 告诉 Reuters，该组织于7月25日袭击了位于吉赞和延布市、属于沙特国家石油公司 Aramco 的多个地点。

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位于吉赞、靠近也门边境的 Aramco 炼油厂，每天可处理高达40万桶原油。

两名驻亚洲的交易消息人士称，他们已获悉吉赞的燃料和储油设施可能受损。

在延布，两枚瞄准石油设施的导弹被拦截。延布是沙特在红海的主要石油港口，已成为沙特石油绕行被伊朗封锁的霍尔木兹海峡的一条关键路线。

与此同时在也门，有官员表示，由沙特支持、获国际承认且与胡塞武装对峙了十多年的也门政府，其空军部队袭击了马里卜省和焦夫省的胡塞武装据点。

自从与伊朗结盟的胡塞武装占领也门首都萨那以来，沙特阿拉伯领导的阿拉伯联军已与其战斗了十多年。

这场内战曾导致数十万人因战斗和饥荒死亡，自2022年以来一直处于停火状态。

但该停火协议在7月破裂，胡塞武装实际上已加入了其伊朗盟友在五个月前遭美国和以色列袭击后所发动的更大范围战争。《海峡时报》