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新加坡5月核心通胀率维持在1.4%，服务价格降温致数据低于预期

彭博社调查显示，私人领域经济师预测核心通胀率为1.6%

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Tessa Oh

Tessa Oh

Published Tue, Jun 23, 2026 · 01:00 PM
    • 按月计算，核心消费价格指数维持不变，而整体消费价格指数则上升0.7%。
    • 按月计算，核心消费价格指数维持不变，而整体消费价格指数则上升0.7%。 照片：商业时报档案

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    【新加坡】新加坡统计局周二（6月23日）公布的数据显示，5月份核心通胀率稳定在1.4%，低于市场预期的1.6%。

    新加坡金融管理局 (金管局) 和贸易及工业部 (贸工部) 在一份联合声明中表示，这主要是因为服务业通胀放缓，抵消了食品以及零售和其他商品通胀的上涨。

    彭博社调查显示，私人领域经济师曾预测，不包括住宿和私人交通在内的核心通胀率将升至1.6%。

    与此同时，5月份的整体通胀率也稳定在1.8%，因为私人交通、住宿、食品以及零售和其他商品的通胀上涨，被服务业通胀的放缓所抵消。

    该数据低于经济师预测的2%。

    按月计算，核心消费价格指数维持不变，而整体消费价格指数则上升0.7%。

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    通胀前景展望

    金管局和贸工部维持其2026年全年核心通胀及整体通胀的预测区间在1.5%至2.5%。

    然而，当局警告称，尽管近期有所回落，但全球能源价格仍高于2025年的水平。

    随着较高的能源成本滞后地传导至全球供应链，预计它们将随着时间的推移，推高新加坡更广泛的进口商品和服务的生产及运输成本。

    他们补充说，在国内方面，随着名义工资增长放缓，今年的服务业单位劳动力成本可能会以较慢的速度增长；而在经济不确定性下，消费者支出可能变得更加谨慎。

    当局表示，通胀风险仍倾向于上行，因为全球能源供应恢复慢于预期，或区域供应链中关键中间投入品的持续短缺，都可能进一步推高新加坡的进口成本。

    但下行风险也同样存在，因为全球金融状况的收紧程度若强于预期，可能会减缓经济活动并降低通胀。

    主要消费价格指数类别

    5月份，各消费价格指数类别的通胀趋势好坏参半，私人交通和住宿成本加速上涨，而服务业通胀则有所放缓。

    私人交通录得最大增幅，5月份同比上涨8.6%，高于4月份的8.1%，主要原因是汽车和摩托车价格涨幅扩大。

    住宿通胀从4月份的0.4%微升至0.5%，原因是房屋租金涨幅扩大。

    食品通胀从4月份的1.6%加速至1.8%，因为非熟食和餐饮服务的价格均加速上涨。

    与此同时，服务业通胀从4月份的1.5%放缓至5月份的1.3%，主要原因是电信服务价格跌幅扩大。

    零售及其他商品通胀从1.5%微升至1.6%，因为个人护理用品以及信息和通信设备的价格加速上涨。

    电力和燃气价格的跌幅与4月份持平，同比下降3%，因为这两个月电价的下降速度相似。

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