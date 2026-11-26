RHB上调其2026年工业产值增长预测，Barclays上调GDP预测

除交通工程和生物医药制造业产业群外，所有产业群在10月份均录得同比增长。 照片：商业时报资料

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【新加坡】根据经济发展局 (经发局) 周四（11月26日）发布的数据，新加坡10月份的制造业产值同比增长率从9月份的5%回升至6.1%。

这一数据远高于彭博社普遍预期的2.2%，其主要得益于全球人工智能相关领域的持续利好因素。

若不包括波动较大的生物医药制造业产业群，总产值同比增长12.1%，高于9月份修正后的10.9%增幅。

经季节性调整后，10月份产值环比增长7.1%，扭转了9月份修正后3.2%的下降趋势。

若不包括生物医药制造业，产值环比增长7.3%，同样扭转了9月份4.8%的跌势。

RHB将其2026年全年制造业产业群增长预测上调至10%，这反映了年初至今录得的10.1%强劲增长。

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该银行的集团首席经济学家 Barnabas Gan 和助理研究分析师 Laalitha Raveenthar 表示：“这也与我们近期将新加坡2026年国内生产总值增长预测上调至6%的举措相符。”

鉴于工业产值数据强于预期，Barclays也上调了其经济增长预测。该行将2026年的GDP增长预测从5.7%上调至6.2%。

对于2027年，该行将预测从4%上调至4.5%。

RHB亚洲（不包括中国）新兴市场经济研究主管 Brian Tan 表示：“我们继续预计人工智能热潮将推动整体GDP增长，但这会掩盖更多面向国内的行业改善有限的状况，尤其是在人工智能的应用给劳动力市场带来新挑战的背景下。”

大华银行 (UOB) 助理经济学家 Jester Koh 指出，2026年第四季度开局良好，这一表现支持了该行对第四季度GDP同比增长5.7%的预测。

他指出，该行近期已将其2026年GDP增长预测从5.7%上调至6.1%。

星展银行 (DBS) 高级经济学家 Chua Han Teng 评论说，在2026年底，制造业产业群的前景依然积极，这得益于强劲的人工智能相关需求，以及由美国超大规模云服务商引领的人工智能基础设施建设的支撑。

他补充说，截至2026年10月，各项前瞻性指标依然令人鼓舞。

星展银行的 Chua 和大华银行的 Koh 都强调，新加坡制造业采购经理指数中的电子产品新出口订单分类指数持续强劲。

Koh 表示，这一点加上库存水平的下降，为未来几个月的制造业活动提供了支持。

Chua 还注意到，在一项经济发展局的调查中，电子和精密工程公司对2026年10月至2027年3月的前景持乐观态度。

RHB的两位经济学家预见，进入2027年，电子和精密工程将继续支撑制造业产业群的增长。

他们表示：“在人工智能基础设施和数据中心持续投资的支撑下，人工智能驱动的技术周期将继续支持对半导体及相关设备的需求。”

尽管如此，经济学家警告称，由人工智能驱动的扩张将在明年放缓。

Chua 说：“全球人工智能周期的下行风险包括金融环境收紧、美国主导的监管措施，以及投资者对人工智能投资回报的更严格审查。”

Koh 指出，美国主要超大规模云服务商的资本支出 (capex) 增长放缓，将影响2027年下半年人工智能相关的利好因素。

他说：“（这）可能会受到多重因素的进一步影响，包括全球利率上升、美国中期选举民主党大获全胜后可能收紧人工智能监管的风险、关税风险以及企业对人工智能商业化变现的日益关注。”

RHB的经济学家同样指出，“估值过高、库存调整或金融环境收紧”都可能促使超大规模云服务商缩减资本支出。

他们说：“近期股市出现的过度繁荣迹象，也引发了人们对人工智能投资热潮可持续性的质疑。”

“至关重要的是，当前的人工智能投资能在多大程度上转化为切实的生产力提升，将决定这一周期能否为经济增长带来更持久的提振，并对电气和电子产品出口及制造业活动产生积极的溢出效应。”

各产业群表现

在制造业产业群内部，除了两个产业群外，其余所有产业群在10月份均录得同比增长。

精密工程产业群领涨，产值增长54.1%。经发局表示，这主要得益于机械与系统领域中半导体设备产量的增加。

精密模块和零部件领域也录得产量增长，主要体现在工业橡胶制品、精密金属部件以及冲模、铸模、工具、夹具和固定装置等方面。

作为支柱的电子产业群增长了6.6%，在持续的人工智能相关需求推动下，所有细分领域均实现增长。

化学品产值增长4.4%，扭转了9月份4.6%的跌势。这主要得益于“其他化学品”领域香精产量的增加，以及特种化学品领域工业气体、化学品和食品添加剂产量的提高。石油领域的精炼产品产量也有所增加。

经发局指出，相比之下，由于需求疲软和原料供应中断持续限制生产，石化领域出现下滑。

一般制造业产值增长0.5%。其中，杂项和印刷领域录得产值下降，前者反映了结构性金属产品和家具产量的降低。

但该产业群的产值得到了食品、饮料和烟草领域奶粉和饮料产品产量增加的支撑。

另一方面，交通工程产业群萎缩了5.3%。这主要是受海事与岸外工程领域船厂活动减少以及油气田设备生产疲软的拖累。

相反，陆路和航空航天领域则实现扩张，后者的增长得益于飞机零部件产量增加以及引擎维护、维修与翻修业务的增长。

波动较大的生物医药制造业产业群的工业产值下降了35.8%，原因是制药领域生物制剂产量下降以及活性药物成分的产品组合发生变化。