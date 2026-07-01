新加坡高等法庭驳回渣打银行旨在撤销27亿美元1MDB相关诉讼的上诉

此举为该案进入审判阶段铺平了道路

该裁决维持了早前的判决，即驳回该银行撤销诉讼的申请。 图片：BT档案照片

高等法庭已驳回渣打银行（StanChart）旨在撤销一宗与一马发展公司（1MDB）丑闻相关诉讼的上诉。

该裁决于周二（6月30日）下达，维持了高等法庭在2025年11月的一项判决，该判决驳回了银行撤销诉讼的申请。

索赔方的外国清盘人在周三的一份声明中表示，随着上诉被驳回，该诉讼应进入庭审阶段，“届时证据将得到充分检验”。

法庭委任的清盘人于2025年6月30日代表索赔方 Alsen Chance Holdings、Blackstone Asia Real Estate Partners 和 Brightstone Jewellery 对渣打银行提起诉讼。该银行随后向高等法庭提出申请，要求撤销该诉讼。

诉状指称，在2009年至2013年期间，渣打银行批准了超过100笔银行内部转账，从而帮助掩盖被盗资金的流向，并忽视了与资金转移相关的明显危险信号。

清盘人表示，通过批准和协助这些交易，渣打银行被指控未能遵守新加坡的反洗钱法规以及客户尽职调查规则。

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索赔方声称，通过此类转账，他们损失了超过27亿美元和2000万新元的公共资金。

诉状中引述的交易包括一笔1.5亿美元的转账，该款项从 Blackstone 持有的一个账户直接转入马来西亚前总理 Najib Razak 的个人银行账户。

其他例子包括：从同一个 Blackstone 账户转出的470万美元、从 Alsen Chance 持有的账户转出的5340万美元，以及从 Brightstone 持有的账户转出的7702万美元。这些款项被转给珠宝、手表和手袋供应商，用于支付 Najib 的妻子 Rosmah Mansor 购买的奢侈品。

渣打银行的一位发言人表示，该行将继续“积极抗辩”这些索赔，并指出，关于撤销诉讼上诉的裁决并非对这些索赔的是非曲直做出判决。

该发言人补充道：“无论如何，我们不认同法庭的裁决，并计划申请许可，以提出进一步上诉。”

该发言人还表示，这些索赔是由挪用1MDB资金且没有合法业务的空壳公司提出的。“我们坚决驳斥这些欺诈实体的索赔。他们的索赔毫无根据。”该发言人补充道：“我们极其严肃地对待打击金融犯罪的责任，以此服务我们的客户和我们运营所在的市场。”

清盘人表示，他们仍然坚定地致力于追回被这些公司挪用的资产，并追究那些在涉及1MDB的更广泛欺诈案中协助挪用资产者的责任。清盘人“欢迎银行上诉被驳回，认为这是其资产追回工作向前迈出的积极一步，而这些努力最终是为了马来西亚人民的利益”。

索赔方的代理律师为 LVM Law Chambers 的高级律师 Lok Vi Ming、Joseph Lee、Mohd Haireez、Tan Kah Wai 和 Koo Jin Rong。吉隆坡的 Lim Chee Wee 合伙业务 担任所有与1MDB相关的马来西亚及海外资产追回工作的全球协调法律顾问。

索赔方的清盘人是 Angela Barkhouse 和 Toni Shukla，两人均来自 Kroll。