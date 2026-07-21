调查：因地缘政治与贸易担忧，新加坡通胀预期微升至3.4%

根据星展银行与新加坡管理大学的一项研究，未来一年的总体通胀预期指标从3月份的3.3%上升。

在6月份接受调查的536名受访者中，87.7%的人认为未来一年通胀将上升，这一比例较3月份的88.3%略有下降。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

[新加坡] 在全球不确定性加剧、供应链中断以及新关税阴影的推动下，新加坡家庭已小幅上调了对近期价格上涨的预期。

根据星展集团研究部 (DBS Group Research) 和新加坡管理大学 (SMU) 联合进行的最新新加坡通胀预期指数 (Sindex) 调查，未来一年的总体通胀预期从3月份的3.3%攀升至6月份的平均3.4%。

剔除波动较大的住宿和私人交通成本的核心通胀预期也反映了这一趋势，同样从上一季度的3.3%上升至3.4%。

星展银行 (DBS) 首席经济学家 Taimur Baig 指出：“2026年全球通胀出现反弹，其驱动因素包括中东冲突导致的能源产品供应端限制，以及人工智能周期带来的需求端拉动。”

在6月份接受调查的536名受访者中，87.7%的人认为未来一年通胀将上升，这一比例较3月份的88.3%略有下降。

星展银行和新加坡管理大学表示，受访者是新加坡家庭和居民的代表性样本。从事新闻和营销等特定行业的员工被排除在外，以防止其专业背景影响答复的客观性。

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在预期物价上涨的受访者中，57.8%的人将其归因于涉及哈马斯、以色列、乌克兰、俄罗斯和伊朗的地缘政治不确定性和冲突。14.3%的人提到了供应链中断，而9.4%的人则归咎于关税等贸易政策不确定性的上升。

Taimur Baig 补充道：“调查结果显示，消费者已注意到价格压力正在上升，但在生活成本方面，没有迹象表明市场情绪出现无序或负面的转变。”

新加坡金融管理局的行动与展望

此次消费者预期的微升，是在新加坡金融管理局 (MAS) 于4月决定收紧货币政策之后出现的。

为应对预期的输入性成本压力，该央行小幅调高了新元名义有效汇率政策区间的斜率，这是自2022年10月以来的首次收紧举措。

新加坡管理大学 (SMU) 金融学助理教授兼Sindex项目首席研究员 Aurobindo Ghosh 认为，新加坡金融管理局的举措是有效的。

他评论道：“第60期星展银行-新大财经新加坡通胀预期指数季度调查的结果显示，与2026年3月相比，2026年6月调查中的未来一年通胀预期有小幅上升，这表明预防性的紧缩政策可能已达到预期效果。”

从长期来看，未来五年的总体通胀预期从3月份的4.1%上升至6月份的4.3%。然而，五年期核心通胀指标则保持在3.8%不变。

Aurobindo Ghosh 指出，核心预期的稳定表明，尽管短期地缘政治风险显而易见，但“新加坡的长期通胀预期似乎更为稳固”。

各组成部分细分

消费者对不同支出类别的预期各不相同，反映了特定的全球压力。

交通方面的通胀预期从3.5%上升至3.8%，反映出其易受冲突驱动的油价冲击影响。

信息与通信方面的通胀预期从2.2%上升至2.5%，这与人工智能驱动的计算机芯片需求冲击相符。教育、家庭耐用品与服务以及休闲娱乐的通胀预期也略有上升。

相反，食品（3%）、住房和水电费（3%）、医疗保健（4%）、服装和鞋类（2%）以及杂项商品和服务（3%）的通胀预期保持不变。

尽管预期价格会上涨，但受访者表示，他们预计未来12个月整体家庭财务和经济状况将保持不变，即便他们预期短期内商业环境会小幅恶化。