新加坡推出全国半导体品牌计划并签署研发协议

Applied Materials、GlobalFoundries和KLA等公司深化与新加坡科技研究局 (新科研) 的合伙业务

新加坡科技研究局 (新科研) 表示，“SG Semiconductor”计划的目标是向国际投资者和人才推介新加坡的芯片生态系统。 照片：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡将通过一项名为“SG Semiconductor”的全新品牌计划，向全球推广其芯片产业，旨在吸引更多高价值的研发和制造业产业群。

与该计划一同发布的，还有与 Applied Materials 和 GlobalFoundries 等全球芯片公司达成的一系列新合伙业务。

贸易及工业部长 (主管能源与工业) Tan See Leng 在周五 (9月25日) 宣布此消息时表示，“SG Semiconductor”将作为“一个共同的国家身份，反映了我们与业界合作并推动新加坡半导体行业发展的协调方针”。

新加坡科技研究局 (新科研) 表示，该计划的目标是将国家的芯片研究、制造业产业群、基础设施和人才，作为一个统一协调的半导体中心，向国际投资者和人才进行推介。

“SG Semiconductor”计划由新加坡科技研究局 (新科研) 和经济发展局 (经发局) 共同制定，将首先用于推广公共领域的研发工作。

该计划将涵盖七个技术领域：先进封装、硅光子学、功率电子、射频氮化镓、压电微机电系统、平面光学和集成电路设计。

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经济发展局 (经发局) 局长 Jermaine Loy 表示：“‘SG Semiconductor’为进入新加坡的生态系统提供了一个门户，使企业能够在新加坡开发、扩展下一代技术并将其商业化。”

新加坡科技研究局 (新科研) 局长 Beh Kian Teik 表示，这项新计划标志着一项长期承诺，即在新加坡巩固高价值的研发和制造业产业群。

新合伙业务

Tan 博士在演讲中指出，新加坡生产了全球约十分之一的芯片以及五分之一的全球半导体制造设备。

与此同时，更广泛的制造业产业群占国内生产总值约20%。他说：“我们决不能将这一地位视为理所当然。”

Tan 博士在由新加坡科技研究局 (新科研) 举办、作为新加坡半导体行业协会 (SSIA) 峰会一部分的年度论坛“Innovate Together”上向行业领袖们表示：“在我们提升新加坡半导体生态系统的全球形象之际，请与我们共同建设，让我们从新加坡出发，将下一代半导体创新带向世界。”

几家全球芯片公司已经响应了这一号召。在该论坛上，新加坡科技研究局 (新科研) 宣布了与 Applied Materials、GlobalFoundries、KLA 和 Stats ChipPac 等公司建立新的及扩大的合作关系。

宣布的最大一笔交易是Applied Materials 与新加坡科技研究局 (新科研) 联合实验室的第四阶段合作。Tan 博士称，这是这家美国设备制造商迄今为止在新加坡最大的研发投资之一。

这项为期五年的扩展计划将大幅增加联合实验室的基础设施、设备和人员数量。

工作将涵盖多个领域，包括用于三维小芯片集成的混合键合、高密度中介层和先进基板，旨在支持人工智能和高性能计算。

这项合伙业务始于2011年。此后，Applied Materials 通过该合作在新加坡开发并推出了超过10种半导体制造工具，其中大部分已成为全球畅销产品。

在过去五年中，该合作还促成了新加坡科技研究局 (新科研) 与约50家公司（包括九家本地中小企业）的合作，项目获得的行业资助总额达4600万新元。

GlobalFoundries 在新加坡的设施。该公司将与新加坡科技研究局 (新科研) 在硅光子学领域展开进一步合作。 PHOTO: ST

另外，GlobalFoundries 和新加坡科技研究局 (新科研) 将深化在硅光子学领域的合作。双方将在新加坡开发用于300毫米晶圆的下一代技术，以支持高性能计算、数据通信以及潜在的量子应用。

GlobalFoundries 于2025年收购了新加坡科技研究局 (新科研) 的衍生公司 Advanced Micro Foundry。

GlobalFoundries 首席技术官 Gregg Bartlett 表示：“新加坡强大的半导体生态系统和政府对研发的大力支持，对于我们能够开发和扩展这些创新至关重要。”

在先进封装领域，KLA将与新加坡科技研究局 (新科研) 旗下的微电子研究院 (IME) 展开为期三年的合作。他们将研究进程控制装置解决方案，以便及早发现缺陷并提高制造良率。

与此同时，Stats ChipPac 将获得由微电子研究院 (IME) 开发的用于共封装光学的专有先进封装解决方案的许可。公司将把这些方案与其自身的制造能力相结合，为人工智能和数据中心应用的大规模生产创造一条途径。

已在新加坡开展业务的机器人初创公司 Tacta Systems，将与新加坡科技研究局 (新科研) 合作，为机器人开发微机电系统 (Mems) 战术传感器。

这项工作将利用新加坡科技研究局 (新科研) 的“厂中实验室”(Lab-in-Fab) 平台，该平台允许公司在与生产相关的环境中开发和验证技术。

最后，设在南洋理工大学的国家先进集成光子学中心 (NCAIP) 将与澳大利亚矿产公司 Battery Age Minerals 展开为期12个月的研究合作。

国家先进集成光子学中心将贡献其在光子学研究方面的专业知识，而 Battery Age Minerals 则将提供其获取锗资源的渠道。

Tan See Leng 博士表示，随着半导体技术变得日益复杂，新加坡需要具备专业能力的科研人员、工程师和技术人员来良好地执行这些技术。 PHOTO: CMG

人才管道

Tan 博士说，随着半导体技术变得日益复杂，新加坡需要具备专业能力的科研人员、工程师和技术人员来良好地执行这些技术。

因此，培养和吸引人才也是一个优先事项。在过去五年中，已有14家半导体公司参与了工业研究生课程，培养了近100名毕业生。

另外，新加坡理工大学将从2027年9月起试行“2+2”本科模式。在该模式下，学生将在校学习两年，随后进行近两年的职场实习。

另外，新加坡半导体行业协会 (SSIA) 于周四与荷兰北布拉班特省的经济发展机构——布拉班特发展局 (BOM) 签署了一份谅解备忘录，北布拉班特省包括了埃因霍温高科技园区 (Brainport Eindhoven)。

根据协议，这两个组织计划建立一个机会管道，将荷兰的先进制造业与新加坡供应商联系起来。

这包括双向的商业配对、供应商资格认证和市场准入，以及为在荷兰设立公司的新加坡企业提供支持。

他们还将在技能和劳动力发展方面进行合作，并探索大学、创新中心和产业界之间的交流。

新加坡半导体行业协会 (SSIA) 执行董事 Ang Wee Seng 表示：“随着半导体供应链的转移，公司不仅在寻找替代供应商，也在寻找可以信任并与之共同成长的合作伙伴。”

布拉班特发展局 (BOM) 正率领一个由超过15家荷兰半导体和先进制造业公司组成的代表团访问新加坡。新加坡半导体行业协会 (SSIA) 将派遣一个新加坡代表团于11月16日至20日前往荷兰参加荷兰精密周活动。