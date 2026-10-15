总理Wong：新加坡正在调查引发烟霾火灾的责任公司

在必要时，新加坡将根据其《跨境烟霾污染法》采取行动

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【新加坡】总理Lawrence Wong表示，新加坡正在调查可能对引发烟霾火灾负有责任的公司。

他在10月15日的一篇Facebook帖子中补充道，在必要时，新加坡将根据其《跨境烟霾污染法》采取行动，并探讨与其他国家采取联合行动。

“我们无法控制天气或风向，也无法直接控制我们国界之外发生的事情。

“但我们将竭尽所能保护新加坡人，同时与邻国合作解决烟霾的根本原因，”总理Wong说。

他指出，烟霾源于印度尼西亚的森林和泥炭地火灾，而长期的干旱天气则加剧了火情。

他补充说：“我们已向印度尼西亚提供援助，并将继续与他们以及我们的亚细安伙伴密切合作，以解决这个问题。”

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在新加坡国内，政府正在向弱势群体分发包括N95在内的口罩，并在民众俱乐部以及指定的居民联系网和居民委员会中心提供设有空调的避难所。

总理Wong表示，有需要的民众将能获得支持。

他补充说：“日益恶化的烟霾正影响着我们所有人，所以请照顾好自己和身边的人。”

永续发展与环境部长Grace Fu曾在10月14日表示，对于是否会根据《跨境烟霾污染法》对违规公司采取行动，新加坡“持开放态度”。

她说：“我们必须审视我们目前正在收集的数据，我们有采取行动的选项。”

“我们持开放态度，并将对我们收集的数据给予应有的考虑，我们会在适当的时候与各位分享。”

该法律于2014年颁布，旨在针对造成或纵容火灾的责任方，前提是烟霾导致新加坡任何地区的空气污染指数在24小时或更长时间内处于不健康水平。当空气污染指数水平达到101及以上时，空气质量即被视为不健康。

罪名成立者每日最高可被罚款10万新元，罚款总额上限为200万新元。

Fu表示，新加坡已向印度尼西亚提出了“开放的援助提议”，援助形式可采取印尼认为合适且为管控火情所需的任何方式。

外交部长Arrmanatha Nasir在10月15日表示，印度尼西亚将接受外国援助，以扑灭导致烟霾笼罩东南亚部分地区的森林大火。

他说：“关于邻国提供的援助，我们已经进行了讨论，目前正在处理中。众所周知，总统（Prabowo Subianto）已经表示同意，此事目前正在技术层面进行商讨。”

10月15日中午，新加坡西部的空气污染指数达到212点，创下本季新高。《海峡时报》