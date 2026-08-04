新加坡制造商总会任命前制药及石油化工业协会执行董事Wayne Yap为首席执行官

在全球不确定性和生产力压力下，他将领导SMF加强本地制造业产业群。

Wayne Yap为SMF首席执行官一职带来了他在行业协会领导、政府事务、咨询及工程领域超过20年的经验。 图片来源：SMF

【新加坡】新加坡制造商总会 (SMF) 已任命制药及石油化工业协会 (ASPRI) 前执行董事Wayne Yap为其新任首席执行官。

SMF在周二的一份声明中表示，他已于周一（8月3日）正式就任。

Yap在行业协会领导、政府事务、咨询及工程领域拥有超过20年的经验，他将领导SMF，致力于加强和转型新加坡的制造业产业群。

SMF在声明中指出，Yap的任命正值本地制造业产业群持续应对全球不确定性和生产力压力之际。

根据其领英（LinkedIn）账户信息，Yap自2016年起担任ASPRI执行董事近10年，并从2024年起兼任该协会旗下负责数据分析、处理和资质追踪的机构Aspri Credential Solutions的董事会受托人近两年。他于2026年7月卸下这些职务。

任职期间，Yap领导了多项围绕劳动力发展、行业基础设施和数字化转型的倡议，并参与了为加工工程业制定相关计划。

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这些举措包括人力部的R1框架加强版，该框架旨在提高劳动力技能和培训标准，以帮助外籍工作准证持有人（Work Permit Holders）获得更高技能等级的劳工税资格。此外，还包括工人资质认证系统，这是一个追踪工人完成强制性技能和安全课程情况的平台。

他还为由商会和行业协会主导的工人住宿模式做出了贡献，该模式旨在改善外籍劳工的住宿条件。

在加入ASPRI之前，他曾担任专业服务公司PwC Singapore的首席顾问，为业主管理和家族企业在增长、治理、风险管理及相关业务需求方面提供咨询。

他还曾在新加坡标新局（Spring Singapore）——该法定机构现为新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）——担任高级经理三年，负责支持工程服务业的发展。

Yap的前任Dennis Mark在担任首席执行官三年后，于今年5月卸任。

SMF随后任命Melvin Tan为临时首席执行官，直至Yap的任命生效。Tan将继续担任该总会的副会长兼名誉秘书。