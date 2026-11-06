Tharman总统：新加坡媒体必须是事态发展中可信、可靠的观察者和诠释者

他说，媒体可在弥合理解鸿沟方面发挥非常有效的作用

【新加坡】Tharman Shanmugaratnam总统表示，新加坡媒体的角色是为本国、本区域乃至全世界，担当一个可信、可靠的发展观察者和诠释者。

他补充说，这意味着媒体必须以事实为依据、全面、公正，并深入探究事物的本质。

总统指出，无论在经济、科技还是地缘政治上，中国如今对世界都更加重要，但世界各地对中国的了解却比二三十年前要弱。

他在11月5日出席华文日报《联合早报》英文版发布会的一场炉边谈话时表示，当前比以往任何时候都更需要一个可信、可靠的视角来解读中国的发展，而新加坡媒体可以在弥合理解鸿沟方面发挥非常有效的作用。

他说：“从某种意义上说，新加坡媒体因其国家的独特性——国家小、历史相对较短，且国内并非单一文化——而非常适合扮演这个‘建桥者’的角色。”

Tharman总统说，媒体的首要任务不是为了宣扬新加坡的声音或观点。

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“在一个日益分裂的世界里，媒体的任务是提供可信、可靠的信息和分析来源，为人们的思维与理解搭建桥梁。”他在新报业媒体礼堂（SPH Media Auditorium）举行的炉边谈话中如此说道。这场谈话由《联合早报》英文版编辑 Chow Yian Ping 主持。

他说，外界对中国的了解之所以减弱，是因为针对该国的学术研究有所减少，而且中国与西方国家（尤其是美国）之间的互动也变少了。

在中国的西方留学生数量大为减少，学术交流也变少，官员之间的会晤也不如以往频繁。

Tharman总统说，总的来说，国际媒体对中国的报道倾向于放大“宏大的体制性差异”，即文化、有时甚至是文明、意识形态和治理上的差异。

他补充说，尽管存在差异，但在治理和政策挑战方面，以及在美国、中国和世界其他地区人民的奋斗与愿景方面，都存在许多相似之处。

“因此，要真正了解一个社会，既要尊重差异，也要尊重相似之处。”他说，并指出这不仅适用于中国，也适用于人们了解同样相当肤浅的东南亚和印度。

他说：“我们需要更多由内向外的视角，而不仅仅是由外向内的视角。而高质量媒体的任务，就是深入社会，探究社会各阶层的思想脉络。”

谈及媒体在建立社会凝聚力方面的作用时，总统表示，媒体不应仅仅是连接不同的社群，还应在每个社群内部培养思想的灵活性和开放性，从而促进新加坡身份认同的演进。

当被问及中美竞争加剧对新加坡凝聚力的影响时，Tharman总统表示，必须承认，文化上的亲近感确实会“使人们更倾向于认同文化相似国家的观点”。

他说，新加坡必须巧妙地应对这一点，因为这是一个情理交织的问题。他补充说，随着时间的推移，新加坡的身份认同已变得更加多元文化。

他说：“我不认为这是一个大问题。但从治理、社会和社区领导的角度来看，这是一个我们必须持续努力应对的问题。”

在回答关于新加坡应如何随着社会日益多元化而调整其多元文化方针的问题时，Tharman总统表示，出于强烈的现实原因，人们在教育和住房等各种事务上需要按种族进行划分。

他说：“如果我们对种族视而不见……我们将无法有意识、有目的地促进社会融合，也无法确保每个人都能共同进步。”

他指出，由于跨族婚姻和新移民的出现，“华族-马来族-印度族-其他族”（CMIO）的行政框架将随着时间的推移而成为一个更“笨拙的结构”。

“这种模糊性或渗透性在一定程度上是值得鼓励的，尤其是在文化、思维方式，当然还有我们彼此互动的方式上。”

总统还谈到了在人工智能时代学习和阅读的重要性。

他说，虽然所有教育系统都希望鼓励每个人成为人工智能的积极且善于思考的使用者，但这或许说易行难。

通过提供信息、答案和分析，人工智能将让学习者解放出来，专注于培养独立思考和原创思维的能力——这正是教育的最终目标。

但他表示，人工智能的廉价和快捷，却不利于心智通过努力和一定的挣扎过程去发展。

他补充说，归根结底，学校和教育系统必须决定在不同的年龄和学习阶段应在多大程度上使用人工智能，因为这其中存在权衡。

Tharman总统还强调了“慢阅读”的重要性，即有意识地与文本进行深度互动，包括重读文本、识别其中的模糊之处以及体会原作者的情感基调。

他说，即使人工智能可以驱动语言之间的翻译，学习不同语言也至关重要。

他说：“因为词语永远无法完全传达原文的含义和情感规范，我们知道在中文里尤其如此。所以，掌握一门语言能让你用一双不同的眼睛看待现实、观点和情感，这与仅仅阅读译文是不同的。” 《海峡时报》