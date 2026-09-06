黄总理：新加坡绝不能允许针对任何社群的偏见被接受或正常化

他是在回应尼泊尔发生毁灭性洪水后，网上出现的反印度裔言论。

黄总理在脸书帖文中表示，新加坡之所以能保持团结，是因为它一贯拒绝任何以种族或宗教路线分裂国家的企图。 照片：EPA

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【新加坡】总理 Lawrence Wong 表示，新加坡绝不能允许针对任何社群的偏见被接受或正常化。

他在9月6日的脸书帖文中表示，新加坡之所以能维持团结，是因为它一直拒绝那些试图以种族或宗教分裂国家的企图，并选择承认彼此都是新加坡同胞。

他敦促新加坡人坚守“不分种族、言语、宗教”的国家信约理念，并表示：“我们必须继续做出这一选择。”

他指出，总会有人试图利用新加坡的差异性，但国家如何应对则取决于新加坡人自己。

他补充道，虽然无法阻止网上的每一条仇恨言论，“但我们可以拒绝这类观点，不给它们更多空间或合法性”。

他是在回应尼泊尔发生毁灭性洪水导致九名新加坡人失踪后，网上出现的反印度裔言论。这类言论也曾出现在新航投资印度航空（Air India）的事件上。

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黄总理表示，尽管新加坡可以也应该进行激烈的辩论，但不应利用看似合理的论点作为掩护，来助长对任何社群的偏见或对外国人的敌意。

他指出：“我们应该清楚地区分这一点。”

“这些观点不代表新加坡。但我们也不能将其视为无害的网络闲聊而置之不理。如果这种行为得不到制止，它可能会被正常化，加深社群之间的不信任，并使我们分裂。”

黄总理说，这就是为什么他与内阁同僚讨论了这些事态发展，以及内政兼律政部长 K Shanmugam 在9月5日就此问题发表了讲话。

Shanmugam 曾向媒体表示，警方正在调查这些种族主义和排外的评论。

他说，其中一些评论“可耻、恶劣且完全不可接受”，并提到了蛇、咖喱、印度煎饼、黑魔法以及其他种族主义的刻板印象。

他补充道，数字发展及新闻部也将要求平台删除此类评论，因为它们违反了指导原则。

国务资政 Lee Hsien Loong 同样在9月6日对此类评论表示反对，称其令人深感不安，并敦促新加坡人“拒绝仇恨”。

黄总理指出，这类网络评论的出现并不新鲜。在冠病疫情期间，以及在关于新加坡与印度《全面经济合作协定》的辩论中，都曾出现过排外和种族情绪。在2025年大选期间，这类问题也曾浮现，当时他公开发声，反对将种族和宗教带入政治的企图。

黄总理说，新加坡的身份认同必须保持开放和包容。

他表示：“无论我们背景如何，只要我们接受我们的价值观和生活方式，我们就是这个国家的一部分。这正是我们国家信约的意义所在，我相信绝大多数新加坡人也认同这一观点。” 《海峡时报》